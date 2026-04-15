English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
தொகுதி மறுசீரமைப்பு: உ.பிக்கு 140.. தமிழகத்திற்கு 46ஆ தானா? கொதித்தெழுந்த காங்கிரஸ்!

Delimitation Row P Chidambaram Condemns: தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தென் மாநிலங்களில் குரல் ஒடுக்கப்படும் என்றும் தமிழகத்தில் வெறும் 46 தொகுதிகள் தான் இருக்கக் கூடும் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 15, 2026, 02:07 PM IST

Delimitation Row P Chidambaram Condemns: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நேரத்தில்,  மத்தியில் ஆளும் பாஜக   நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை கையில் எடுத்துள்ளது. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில்  நாடு முழுவதும் தொகுதிகளை மறுவரையைறை செய்து, 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலை புதிய தொகுதி அமைப்பின் நடத்த பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது.  இதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதாக்களை ஏப்ரல் 16 முதல் ஏப்ரல் 18 வரை தாக்கல் செய்ய மத்தியில் ஆளும் பாஜக முடிவு  செய்து, இதற்கான சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்ட உள்ளது.  

Add Zee News as a Preferred Source

Delimitation Row: தொகுதி மறுசீரமைப்பு

இந்த தொகுதி மறுசீரமைப்பால் மக்கள் தொகைகையை கட்டுப்பாடுடன் வைத்துள்ள தென் மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் குறையக்கூடும் எனவும் வட மாநிலங்களில் தற்போது இருக்கும் தொகுதிகளை விட டபுளாகும் என சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு  திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்  ப.சிதம்பரம் இதுகுறித்து முக்கியமான கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

கோவை தனியார் ஹோட்டலில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான 
ப.சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசியவர், "நாடாளுமன்றத்தை அவசரமாக கூட்டுவதை எதிர்க்கின்றோம். நான் இன்னும் வரைவு சட்டத்தை பார்க்கவில்லை. ஆனால் ஒரே மாதிரியான செய்தி எல்லா பத்திரிகையிலும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கின்றது.

Delimitation Row: உ.பிக்கு 140.. தமிழகத்திற்கு 46ஆ தானா? 

மக்களவை எண்ணிக்கையை அதிகரித்து பின், மறுசீரமைப்பு என சொல்வது மாயை. Delimitation என்றால் உடனடியாக தெரிந்து விடும். 39 தொகுதி என்பது 32 ஆக குறையும். ஆனால் 50 சதவீத எண்ணிக்கையை உயர்த்தி, பின்னர் 58 தொகுதி 46 ஆக குறையும். உத்தர பிரதேசத்தில் 80 மக்களைவை தொகுதிகள் இருக்கிறது. இது தொகுதி மறுவரையறைக்கு பிறகு 140 தொகுதியாக உயரும். 

இது தென் மாநிலங்களை மிக மிக பாதிக்கும். நாடாளுமன்றத்தில் 24.3 சதவீதம் உறுப்பினர்கள் தென் மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள்.  தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இது 20.7 சதவீதமாக  வாக்கு சதவீதம் குறையும். தென் மாநிலங்களின் குரல் அழுத்தப்படும்.

பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு என்பதை ஆதரிக்கிறோம். இதை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் கட்சிதான். 543  இடங்களில உடனடியாக மூன்றில் ஒரு பங்கு உயர்த்த வேண்டும் என 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வலியுறுத்தினோம்.

2029 தேர்தலில் நிறைவேற்றுவோம் என சொல்கின்றனர். ஏப்ரல் 29ம் தேதி இந்த கூட்டத்தை கூட்டலாமே. நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை 13 நாட்கள் பின்னர் கூட்டப்போடுவதால் என்ன பிரச்சினை. மேற்குவங்கம், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 67 எம்.பிகள் இதில் கலந்து கொள்ள கூடாது என நினைக்கின்றனர்.

Delimitation Row: இபிஎஸ் என்ன ஒலிபெருக்கியா?

காங்கிரஸ், திமுக, தோழமை கட்சிகளை சேர்ந்த 39 பேரும் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கிறேன். கடைசி 5 நாட்கள் தேர்தல் வேலை தீவிரமாக நடக்கும். இந்த நேரத்தில் பிரச்சாரத்தை முடக்க நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுகின்றனர். இது திட்டமிட்ட சதி. 67 உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்ளாத நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதன் அவசியம் என்ன? இதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி  பாதகம் ஏற்படும் என்று சொல்ல வேண்டும் . எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதில் எனக்கு அதிர்ச்சியை தருகின்றது. 

அமித்ஷாவை கேட்டேன். அவர் பாதகம் வராது என்று சொன்னார். அதனால் பாதகம் வராது என்கின்றார். அமித்ஷாவின் பதிலை ரிப்லே பண்ணுவதற்கு இவர் ஒலிபெருக்கியா? அமித்ஷாவின் பதிலை சொல்கின்றார். இது ஒரு கட்சி தலைவருக்கு அழகா? இதை தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பா.ஜ.க சூழலுக்கு ஏற்ப நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்வார்கள்.

பீகாரில் நிதிஷ் குமார் எத்தனை நாட்களுக்கு முதல்வராக இருப்பார் என ஆரம்பத்தில் கேட்டேன்.
நேற்று பா.ஜ.க முதல்வர் பொறுப்பு ஏற்று விட்டார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆசை நிராசை  ஆகப்போகின்றது. அவர் முதல்வராக முடியாது. விபத்தில் அவர் முதல்வராக வந்தாலும், பிற மாநிலங்களை போல இங்கும் நடக்கும். 39 மக்களவை தொகுதியினை 58 ஆக மாற்றி பின்னர் டிலிமிட்டேசனில் 46ஆக குறைப்பார்கள். அவ்வளவு ஏமாளிகளா தமிழக மக்கள் ?

ப.சிதம்பரம் கண்டனம்

பா.ஜ.க நேரடியாகவே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. மேற்கு ஆசியா போர் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கவில்லை. பேசாத நாடாளுமன்றம் என்ன நாடாளுமன்றம். நாள் தோறும் ஒத்தி வைப்பு தீர்மானம். போர் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில்  விவாதிக்கவில்லை. இந்தியாவின் முன்னாள் தூதர்கள் சாய்சரண், சிவ சங்கர் மேனன் போன்றவர்கள் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை சரிந்து விட்டது என கட்டுரைகள் எழுதி இருக்கின்றனர்.

ராகுல்காந்தி தமிழகத்தில் இரு தினங்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதாக தகவல்கள் இருக்கின்றது. நாடாளுமன்றத்தில் முழு பலம் இருந்தால் இந்த அரசியல் திருத்த மசோதா தோற்கடிக்கபடும். அரசியல் விபத்து நடந்து எடப்பாடி முதல்வரானால் பீகாரை போல் நடக்கும் என்றார். மேலும், காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்யவில்லையே என்ற கேள்விக்கு,  திமுக தேர்தல் பரப்புரை  செய்ய என்னை  கேட்டார்கள். அதனால் அவர்களது தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்கின்றேன்  என  ப.சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Delimitation Rowdelimitation Tamil NaduCongressBJP governmentP Chidambaram

Trending News