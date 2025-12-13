English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்!

டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Today: தமிழகத்தில் இன்று (டிசமபர் 13) டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:50 PM IST
  • ஆட்டத்தை தொடங்கும் மழை
  • டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்
  • வானிலை அப்டேட் இதோ

டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Rain Update: வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் மழை பெய்து வந்தது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வந்தது. இதற்கிடையில், நவம்பர் மாதம் இறுதியில் உருவான டிட்வா புயல் காரணமாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா, புதுச்சேரியில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. வெள்ளமும் சூழ்ந்தது. அதன்பிறகு, பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. தற்போது, பனிபொழிவு நிலவி வருகிறது.

டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்​

காலையிலேயே பல்வேறு இடங்களில் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது. இதனால், மக்களால் வெளியே கூட வர முடிவதில்லை. இந்த நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழகத்தில் இன்று (டிசம்பர் 13) மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, கிழக்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, டிசம்பர் 13,14ஆம் தேதிகளில் தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் பகுதிகளிலும் லோசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் எனவும் ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

மேலும், டிசம்பர் 15ம் தேதி கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடஙகளில், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், டிசம்பர் 17ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டிசம்பர், 18,19ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 13,14ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

முன்னதாக, டெல்டா வெதர்மேன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ”வட இந்தியாவில் நிலவும் வலுவான உயரழுத்ததின் வறண்ட வாடைக்காற்றின் ஊடுருவல் காரணமாக தமிழகம் உள்பட தென் இந்தியாவில் குளிர் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. குறிப்பாக வேலூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், தேனி, தென்காசி மதுரை, #விருதுநகர் போன்ற உள் மாவட்டங்களில் இரவு/அதிகாலை நேரத்தில் குறைந்தப்பட்ச வெப்பநிலை 16 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 18 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு காணப்படுகிறது. வால்பாறை, உதகமண்டலம், கொடைக்கானல் பகுதிகளில் வெப்பநிலை 8 டிகிரி கீழ் குறைவதற்கும், உறைப்பனி நிலவுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க:  இன்னும் முடியல.. மழை பெய்யும்! எங்கெல்லாம்? சென்னையில் வானிலை எப்படி?

