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2 நாட்களில் கொட்டப்போகும் கனமழை.. எங்கெல்லாம்? வெதர்மேன் அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் ஜூலை 23 அல்லது ஜூலை 24ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:30 AM IST
2 நாட்களில் கொட்டப்போகும் கனமழை.. எங்கெல்லாம்? வெதர்மேன் அலர்ட்
Image Credit: tamil nadu weather Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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