/2 நாட்களில் கொட்டப்போகும் கனமழை.. எங்கெல்லாம்? வெதர்மேன் அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கிறது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இதற்கிடையில், கடந்த வாரம் முதலே சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், தற்போது குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் (TN Weather) குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
வானிலை நிலவரம் குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன், "இந்தியப் பெருங்கடலில் நிலவும் 'ஈக்வடோரியல் ராஸ்பி அலை' (Equatorial Rossby wave), மழைப்பொழிவைத் தடுக்கும் சூழலை விலக்கி வைக்கிறது. இந்த ராஸ்பி அலையின் வருகையானது, இந்தியப் பெருங்கடலில் மழைப்பொழிவைத் தடுத்து வந்த சூழலைத் தற்காலிகமாக மட்டுப்படுத்தியுள்ளதுடன், இந்தியத் துணைக்கண்டத்திற்குச் சிறிதளவு ஈரப்பதத்தையும் கொண்டு வருகிறது.
எனவே, மேற்கு கடற்கரைப் பகுதிகளில் குறிப்பாக கர்நாடக, கேரளாவின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். ஜூலை 23 அல்லது 24, 2026 முதல் தமிழ்நாட்டிலும் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், வங்காள விரிகுடா அல்லது அரபிக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பதால், பரவலான மழையோ அல்லது கனமழையோ பெய்ய வாய்ப்பில்லை.
இந்த ராஸ்பி அலையின் வருகையானது வெப்ப அலை (heatwave) சூழலைத் தவிர்க்க உதவுவதுடன், தென்னிந்திய தீபகற்பப் பகுதியில் பருவமழைச் சூழலை உயிர்ப்பிக்கவும் செய்கிறது. சூப்பர் எல் நினோ' (Super El Nino) சூழலுக்கு மத்தியிலும் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு மழைப்பொழிவையும் நாம் வரவேற்க வேண்டும். மறுபுறம், இந்த ராஸ்பி அலை 'எல் நினோ'வின் தாக்கத்தை மட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், சுமத்ரா கடற்கரைப் பகுதி நீரின் வெப்பநிலையைக் குறைப்பதன் மூலம் சாதகமான சூழலை உருவாக்கவும் வழிவகுக்கிறது” என்று கூறினார்.
வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, வட தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று ஜூலை 20ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
ஜூலை 24ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வடக்கு கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஒரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஜூலை 25ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியும், உள் தமிழகம் மற்றும் ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.