அதிகரித்து வரும் டெங்கு காய்ச்சல்! இந்த 3 மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை!

தமிழகத்தில் பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் பரவலான மழைப்பொழிவின் காரணமாக, டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அபாயகரமான அளவில் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக பாதிப்பு தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் கோவை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு தமிழக சுகாதார துறை சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளது, மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அச்சுறுத்தும் புள்ளிவிவரங்கள்
தமிழக பொது சுகாதாரத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்த ஆண்டில் மட்டும் மாநிலத்தில் 15,000-க்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களாக நோய்த்தொற்றின் தாக்கம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. பாதிப்பு அதிகமுள்ள மூன்று மாவட்டங்களின் நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது. சென்னையில் காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனைகளை நாடிய 12,264 பேரில், 3,665 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூரில் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட 9,367 பேரில், 1,171 பேருக்கு டெங்கு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கோவையில் காய்ச்சல் பாதிப்புடன் வந்த 7,998 பேரில், 1,278 பேருக்கு டெங்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று மாவட்டங்களிலும் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், நிலைமையின் தீவிரத்தைக் குறிக்கும் வகையில் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் அவசர கால நடவடிக்கைகள்
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், டெங்கு பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு போர்க்கால நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அனைத்து மாவட்ட சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநர்களுக்கும் பின்வரும் அவசர உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
- கொசு ஒழிப்பு பணிகள்: நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்துடன் இணைந்து, கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களான தண்ணீர் தேக்கங்கள், கட்டுமான பகுதிகள், மற்றும் குப்பை கிடங்குகளில் உடனடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, கொசு ஒழிப்பு மருந்துகளை தெளித்து, அபராதம் விதித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
- மருத்துவமனை கண்காணிப்பு: அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் டெங்கு அறிகுறியுடன் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளை தீவிரமாகக் கண்காணித்து, உரிய சிகிச்சையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். டெங்கு பாதிப்பு குறித்த தகவல்களை சுகாதாரத் துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
- விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்: டெங்கு பரவலை தடுப்பது குறித்து மாவட்டந்தோறும் மக்களிடையே தீவிர விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்
டெங்கு காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் 'ஏடிஸ்' வகை கொசுக்கள், நல்ல நீரில் முட்டையிட்டு பெருகும் தன்மை கொண்டவை. எனவே, பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளையும், சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். சுகாதாரத் துறை பொதுமக்களுக்கு பின்வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வீட்டை சுற்றி டயர்கள், தேங்காய் ஓடுகள், உடைந்த பாத்திரங்கள் போன்றவற்றில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தண்ணீர் சேமித்து வைக்கும் தொட்டிகள் மற்றும் பாத்திரங்களை கொசுக்கள் புகாதவாறு இறுக்கமாக மூடி வைக்க வேண்டும். பகல் நேரங்களில் கடிக்கும் ஏடிஸ் கொசுக்களிடம் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள, முழுக்கை ஆடைகளை அணியலாம். காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி, மூட்டு மற்றும் தசை வலி, கண்களுக்கு பின்னால் வலி போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால், சுய மருத்துவம் செய்யாமல் உடனடியாக அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும். நீர்நிலைகள், குட்டைகள் மற்றும் ஓடைகள் போன்ற இடங்களுக்கு செல்வதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அரசின் நடவடிக்கைகளுடன் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் இணையும்போது மட்டுமே, டெங்கு என்னும் இந்த கொடிய அரக்கனை நாம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.
