விஜய்யை கலாய்த்த உதயநிதி... 'அண்ணாவே இவரை பார்த்துதான்...' தவெக மீது அட்டாக்

Madurai News: தவெக தலைவர் விஜய்யின் பேசிய கருத்து குறித்து, துணை முதல்வர் உதயநிதி நகைச்சுவையாக விமர்சித்துள்ளார். மதுரையில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியதை இங்கு பார்க்கலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:56 PM IST
  • பெண்கள் முதல்வருக்கு நன்றி கூறுகிறார் - உதயநிதி
  • முதல்வர் சொன்னபடி செய்து வருகிறார் - உதயநிதி
  • விஜய் கருத்து குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் கேள்வி

Madurai Latest News Updates: தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளரான அரவிந்தன் என்பவரின் சகோதரர் திருமண விழா வரும் பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில், மதுரை முல்லை நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் அரவிந்தனின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மணமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

முதல்வருக்கு நன்றி சொல்லும் பெண்கள்

இதையடுத்து செய்தியாளர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு 5 ஆயிரம் ரூபாய், மகளிர் உதவித்தொகை வழங்கியது குறித்து கேள்விக்கு, "என்னிடம் அதிகமான பெண்கள் முதல்வரிடம் நன்றி சொல்லுங்கள் என கூறியுள்ளனர். தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை அப்பா, அண்ணன் என உறவாக குறிப்பிட்டு நன்றி சொல்லுங்கள் என கூறினர். அதை மக்களிடமே கேளுங்கள் அவர்களே கருத்து சொல்வார்கள். 

தமிழக முதலமைச்சருக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் என நான் மதுரைக்கு வந்தபோது அதிகமான பெண்கள் என்னிடம் கூறினார்கள். யார் என்ன சொன்னாலும் நமது முதல்வர் சொன்னபடி செய்து வருகிறார்" என்றார். தொடர்ந்து சேலத்தில் நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் மட்டுமின்றி, விஜய் கூட்டங்களில் தொடர் உயிரிழப்பு நடப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "இதை யாரிடம் கேட்கனும், என்னிடமா கேட்கனும்...?  உண்மையாக இதற்கு யார் பொறுப்போ அவர்களே பதில் சொல்ல வேண்டும்" என்றார்.  

விஜயை வந்ததற்கு பின்புதான் திட்டங்கள் வருவது என கூறுவது குறித்த கேள்விக்கு?, "அண்ணாவே இவர (விஜய்) பார்த்து தான் திமுகவையே ஆரம்பித்தார்கள் என்று கூட சொல்வார்" என்றார். முன்னதாக முல்லைநகர் பகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினரும் பொதுமக்களும் சிறப்பான வரவேற்பை அளித்தனர். அங்கிருந்த பொதுமக்கள் உதயநிதியுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

ரூ.6,550 கோடியை விடுவித்த அரசு

தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் தொகை என 3000 ரூபாய் முன்பணமாகவும், கோடைக்கால சிறப்பு தொகையாக 2000 ரூபாயும் என மொத்தம் 5000 ரூபாய் நேற்று (பிப். 13) 1.31 கோடி பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு மொத்தம் ரூ.6,550 கோடியை விடுவித்துள்ளது. இது அரசியல் ரீதியாக பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, 2026 தேர்தலில் வென்று திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக vs தவெக

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு திடீரென 5000 ரூபாயை விடுவித்ததற்கு தனது அரசியல் நுழைவுதான் காரணம் என விஜய் நேற்று அவரது X பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதாவது, "இத்தனைக்கும் காரணம் வீதிக்கு வீதி மட்டுமில்லாமல், வீட்டுக்கு வீடு ஒலிக்கும் விசில் (தவெகவின் தேர்தல் சின்னம்) சத்தம்தான். குறிப்பாக, ஒட்டுமொத்த மகளிரின் விசில் சின்னத்திற்கான பேராதரவு அலையைக் கண்டு உண்டான அச்சம் மட்டுமே இதற்குக் காரணம்" என குறிப்பிட்டிருந்தார். 

மேலும், "ஒன்று மட்டும் உறுதியாகத் தெளிவாகிறது. நாம் மட்டுமே இவர்களுக்கு அச்சமூட்டச் செய்யும் ஆகப்பெரும் வெற்றிக்கான மக்கள் சக்தி. அது மட்டுமா? இவர்களை வலிய நல்லது செய்ய வைக்கும் வலிமையான அரசியல் பெருவிசையும் நாம்தான்" என்றும், "அதுமட்டுமா? திமுக தனக்குப் போட்டியாகக் கருதுவதும் தன்னை வெல்லப் போகும் ஒரே மக்கள் சக்தி எனக் கருதுவதும் தவெக-வைத் தான் என்பதை இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தமிழகத்தின் தற்போதைய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி செய்துள்ளார்" என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!

மேலும் படிக்க | சேலத்தில் விஜய் பேசியதை தொடர்ந்து தவெக வெளிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | தவெக செய்யும் சேட்டைகள்... அனுபவம் இல்லாத அடாவடி அரசியல் - Its Very Wrong Bro!

