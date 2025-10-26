English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 3 நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை - ஆட்சியர்கள் அதிரடி உத்தரவு!

3 நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை - ஆட்சியர்கள் அதிரடி உத்தரவு!

தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் 3 நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 26, 2025, 09:39 AM IST
3 நாட்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை - ஆட்சியர்கள் அதிரடி உத்தரவு!

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பார்களுக்கு மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், அக்டோபர் 30-ம் தேதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் அமைந்துள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில், அவரது ஜெயந்தி விழா மற்றும் குருபூஜை மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படும். 

இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழக முதலமைச்சர், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சமுதாய பிரமுகர்கள் மற்றும் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள் கலந்துகொள்வது வழக்கம். அதிகமான மக்கள் கூடுவதால், கூட்ட நெரிசல் மற்றும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட சூழலில், தேவையற்ற மோதல்கள், குழப்பங்கள் அல்லது சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும். இதை தடுக்கும் வகையிலும், விழா அமைதியாகவும், சுமுகமாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும், மாவட்ட நிர்வாகங்கள் இந்த விடுமுறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | தேர்வே இல்ல.. மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்.. IRCTC-ல் சூப்பரான வேலை!

எந்தெந்த நாட்களில் விடுமுறை?

ராமநாதபுரம் மாவட்டம்: அக்டோபர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு, மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்கள் மூடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம்: இதேபோல், சிவகங்கை மாவட்டத்திலும், அக்டோபர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு, டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்களுக்கு விடுமுறை அளித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஷா அஜித் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கள்ள சந்தையில் மது விற்றால் கடும் நடவடிக்கை

இது குறித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர்கள், "மக்கள் அனைவரும் தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை நிகழ்வில் அமைதியாக பங்கேற்க வேண்டும். விடுமுறை நாட்களில், சட்டவிரோதமாக கள்ள சந்தையில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் மூன்று நாட்களும், இரு மாவட்டங்கள் முழுவதும் காவல் துறையினரின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் பன்மடங்கு பலப்படுத்தப்படும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விடுமுறை அறிவிப்பு, தேவர் ஜெயந்தி விழா அமைதியான முறையில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு முக்கிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு அதிர்ச்சி! இனி மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது

