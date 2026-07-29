/விஜய் vs தனுஷ்: 2031 தேர்தலில் திமுக, அதிமுகவே இருக்காது - ஜோதிடர் ரதன் பண்டிட் கணிப்பு

Dhanush Political Entry : 1967, 1977 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களை போன்று 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலும் தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சி, அடுத்த 2 ஆண்டுகளில், அதாவது 2026ஆம் மே மாதம் ஆட்சியை பிடிக்கிறது. தவெகவின் இந்த அசாத்திய வெற்றிக்கு 'விஜய்' என்ற ஒற்றை மந்திரமே காரணம்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் தவெகவுக்கு 108 இடங்களே கிடைத்தாலும், கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்துவந்த திமுக மற்றும் அதிமுக முறையே இரண்டாவது, மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டன. கூட்டணி கட்சிகளை சேர்க்காமல் திமுக 59 இடங்களிலும், அதிமுக 47 இடங்களிலும் வென்றன.
1967, 1971 தேர்தலுக்கு பின்னர் திமுக தொடர்ந்து இரண்டு முறை ஆட்சியமைக்கவே இல்லை. 2011ஆம் ஆண்டு தோல்விக்கு பின்னர் சுமார் 10 ஆண்டுகள் திமுக காத்திருந்தது. 2021ஆம் ஆண்டில்தான் ஆட்சியை பிடித்தது. நிச்சயம் 2026 தேர்தலை திமுக வெல்லும் என பல அரசியல் பார்வையாளர்கள் கணித்த நிலையில், தவெக அனைத்தையும் தவிடுபொடியாக்கியது.
திமுக பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ள நிலையில், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தையும் இழந்திருக்கிறது. தேர்தலுக்கு பின்னர் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வென்று 6 எம்எல்ஏக்கள் இதுவரை தங்களின் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.
இதனால், அதிமுகவின் எம்எல்ஏ பலம் 41 ஆக குறைந்திருக்கிறது. மேலும், அதிமுகவின் கட்சியும் பலம் இழந்துள்ளது. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகள், முக்கிய பிரமுகர்கள் தவெகவிலும், மாற்றுக் கட்சியிலும் தொடர்ந்து இணைந்து வருகின்றனர்.
அதேநேரத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட இருப்பெருந்திராவிடக் கட்சிகளே தவெகவுக்கு எதிர்த்து தனித்து களமாடுவது கடினமாகி இருக்கிறது. விஜய்யை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து 2031ஆம் ஆண்டில் திமுக, அதிமுக எப்படி கீழிறக்கும் என்பதே பலரின் கேள்வியாக உள்ளது.
அந்த வகையில், விஜய்யின் ஜோதிடர் என அறியப்படும் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் 2031 சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து பரபரப்பான கணிப்பை தெரிவித்துள்ளார். 2031ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தவெகவை எதிர்க்க திமுகவும், அதிமுகவும் ஒன்று சேரும் என்றும்; அதேநேரத்தில் தனுஷ் அரசியலுக்கு வந்தால், தவெகவுக்கு அவர்தான் முக்கிய எதிரியாக இருப்பார் என்றும் கணித்துள்ளார்.
தனியார் யூ-ட்யூப் சேனலின் நிகழ்ச்சி ஒன்றின் மேடையில் பேசிய அவர், "நான் முன்கூட்டியே ஒரு நேர்காணலில் 2031ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுகவும், அதிமுகவும் ஒன்றிணைந்துதான் எதிர்க்கும் என சொல்லியிருந்தேன்.
இப்போது சொல்கிறேன், 2031ஆம் ஆண்டில் ஒருவேளை தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறார் என்றால் விஜய்க்கு தனுஷ்தான் போட்டியாக இருப்பார், நம்பர் இடத்திற்கு தனுஷ் போய்விடுவார். திமுக, அதிமுக இருக்காது.
இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், அவரது (தனுஷின்) ஜாதகத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அதனால் இதை சொல்கிறேன்" என்றார். இவர் எப்போது, எங்கு பேசினார் என்ற விவரங்கள் சரிவர தெரியவில்லை. வைரலாகி வரும் வீடியோவைும் தனிப்பட்ட முறையில் உறுதிசெய்யவில்லை.
தனுஷ் சில நாள்களுக்கு முன்னர் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திருவள்ளூரில் நடத்தப்பட்ட ரத்ததான நிகழ்வில் பங்கேற்றார். அந்நிகழ்வின் மேடையில் தனுஷ் பேசியவை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அவர் அரசியல் வருகைக்காகவே இவ்வாறு பேசுகிறார் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பலர் விவாதித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.