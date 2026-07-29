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விஜய் vs தனுஷ்: 2031 தேர்தலில் திமுக, அதிமுகவே இருக்காது - ஜோதிடர் ரதன் பண்டிட் கணிப்பு

நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வந்தால் 2031ஆம் ஆண்டில் திமுக, அதிமுக பிரதான எதிர்க்கட்சிகளாக கூட வராது என்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனுஷ்தான் கடும் போட்டியளிப்பார் என முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜோதிடராக அறியப்படும் ரிக்கி ரதன் பண்டிட் கணித்துள்ளார். அவரின் பேசியதை விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:02 PM IST
விஜய் vs தனுஷ்: 2031 தேர்தலில் திமுக, அதிமுகவே இருக்காது - ஜோதிடர் ரதன் பண்டிட் கணிப்பு
Image Credit: Dhanush Political Entry | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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விஜய் vs தனுஷ்: 2031 தேர்தலில் திமுக, அதிமுகவே இருக்காது - ஜோதிடர் ரதன் பண்டிட்
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