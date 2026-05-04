தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தாராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தாராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தாராபுரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 101 தொகுதியாகும். தாராபுரம் தொகுதியில் பெரும்பாலும் விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பகுதியாகும். இங்கு அமராவதி ஆறு பாய்வதால் நெல், கரும்பு, மக்காச்சோளம் மற்றும் வெங்காயம் போன்ற பயிர்கள் பெருமளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக தாராபுரம் பகுதியில் காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் தொழில் மிக முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது. இப்பகுதியில் வீசும் காற்றின் வேகம் காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான காற்றாலைகள் அமைக்கப்பட்டு மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது.
தாராபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தாராபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
தாராபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): இந்திராணி
அதிமுக (ADMK): பி. சத்ய பாமா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): திவ்யா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். கெளரி சித்ரா
தாராபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,22,406
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,875
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,15,523
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 8
தாராபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.84% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
தாராபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: என். காயல்விழி (திமுக) - 89,986 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எல். முருகன் (பாஜக) - 88,593 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கே. ரஞ்சிதா (நாதக) - 6,753 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ஏ. சார்லி (மநிம) - 2,130 வாக்குகள்
தாராபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தாராபுரம் தொகுதியில் 74.30% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருப்பூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
