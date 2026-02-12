தருமபுரி மக்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்: பிறப்புச் சான்றிதழ் முதல் ஓய்வூதியம் வரை - ஆட்சியர் அதிரடி!

Dharmapuri : தருமபுரி மாவட்ட மக்களுக்கு மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற காலவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவித்துள்ள அவர், மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு திட்டங்களில் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் விவரத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், கால்நடை மருத்துவம் குறித்த எச்சரிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார். அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்ய கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெயர் பதிவில்லா பிறப்பு சான்றிதழில் பெயரினை பதிவு செய்து பிறப்பு சான்றிதழ் பெற 26.09.2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கூறுகையில் "குழந்தை பிறந்து 21 நாட்களுக்குள் பெயருடன் பிறப்பை பதிவு செய்து இலவச பிறப்பு சான்றிதழ் பெறலாம். குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழில் பெயரின்றி பதிவு செய்திருந்தால் 12 மாதங்களுக்குள் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் எழுத்து வடிவிலான உறுதிமொழியை சம்பந்தப்பட்ட பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரிடம் அளித்து இலவசமாக பெயர் பதிவு செய்யலாம். ஓராண்டுக்கு மேல் பெயரினை பதிவு செய்யாதவர்கள் உரிய தாமத கட்டணம் செலுத்தி 15 ஆண்டுகளுக்குள் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறலாம். ஒரு முறை குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்த பின் எக்காரணம் கொண்டும் மாற்ற இயலாது.
எனவே, குழந்தையின் பெயரை இறுதியாக முடிவு செய்த பின் சம்மபந்தப்பட்ட பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரை அணுகி உறுதிமொழி படிவம் அளித்து பதிவு செய்யலாம். 01.01.2000-க்கு முன்னர் பதிவு செய்த பிறப்புகளுக்கும், அதற்கு பிறகு பதிவு செய்த பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் பிறப்பு சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்வதற்காக கால அவகாசம் வரும் 26.09.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்து பிறப்பு சான்று பெற ஊராட்சிகளில் கிராம நிர்வாக அலுவலரையும், நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் துப்புரவு ஆய்வாளர், அரசு மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு சுகாதார ஆய்வாளர் ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டு பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுகொள்ளலாம். பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் பதிவின்றி விடுபட்டவர்கள் பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழ் பெறுவதற்கு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்" என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் என தெரிவித்துள்ளார்.
ஓய்வூதியம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியம், ஆதரவற்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம், ஆதரவற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம், திருமணமாகாத ஏழை மகளிருக்கு ஓய்வூதியம், விதவைத் தாய்மார்களுக்கான ஓய்வூதியம், முதலமைச்சர் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்ட ஓய்வூதியம் மற்றும் முகாம் வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கான ஓய்வூதியம் என மொத்தம் 58,627 நபர்களுக்கு ரூ.493.64 கோடி ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தேசிய முதியோர், ஆதரவற்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள், விதவைத் தாய்மார்கள், முதலமைச்சர் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு மற்றும் முகாம் வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு அரசு தரும் ஓய்வூதியமானது சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசு செய்யும் மிக பெரிய திட்டங்களில் ஒன்றாகும். வயோதிககாலத்தில் தங்கள் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள, வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் பொருளாதார பாதுகாப்பு அளிப்பது அரசின் முக்கிய நோக்கமாகும். மேலும், அரசு வழங்கும் ஓய்வூதியத்தை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
ஓய்வூதியம் பெற்றவர்கள் விவரம்
தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியமாக 32,804 நபர்களுக்கு ரூ.213.13 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆதரவற்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதியமாக 2,594 பெண்களுக்கு ரூ. 16.68 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆதரவற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியமாக 11,497 நபர்களுக்கு ரூ.91.40 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 50 வயதைக் கடந்த 499 திருமணமாகாத ஏழை மகளிருக்கு ஓய்வூதியமாக ரூ.3.17 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆதரவற்ற விதவைத் தாய்மார்களுக்கான 8,921 தாய்மார்களுக்கு ஓய்வூதியமாக ரூ.56.73 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்ட ஓய்வூதியமாக 2,121 நபர்களுக்கு ரூ.112.41 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முகாம் வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கான ஓய்வூதியமாக 191 நபர்களுக்கு ரூ.12.32 இலட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 58,627 நபர்களுக்கு ரூ.493.64 கோடி ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கால்நடை மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை
தருமபுரி மாவட்டத்தில் Bachelor of Veterinary Science (B.VSc) படிக்காத கால்நடை மருத்துவர்கள் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக விவசாயிகளிடமிருந்து 30.01.2026 அன்று நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. B.V.Sc படித்து தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவப் பேரவையில் (Tamil Nadu State Veterinary Council) பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் மட்டுமே கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளித்திட வேண்டும் என்பதே அரசு விதியாகும். போலி கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் பாரம்பரிய கால்நடை வைத்தியர்கள் என கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது அரசு விதிகளின்படி குற்றச்செயலாகும்.
கால்நடை வளர்ப்போர்கள் தகுதி வாய்ந்த கால்நடை மருத்துவர்கள் அல்லது அரசு கால்நடை நிலையங்களை மட்டுமே அணுகி தங்களது கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை பெற வேண்டும். மேலும், போலி கால்நடை மருத்துவர்களை அணுகி கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை பெறுவது தவிர்க்கப்பட்டு, விழிப்புடன் இருந்து தங்களது கால்நடைகளை பாதுகாத்துக்கொள்ளுமாறு கால்நடை வளர்க்கும் விவசாய பெருமக்களை தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஸ் ஐஏஎஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
