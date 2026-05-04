தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Dharmapuri Election Result 2026: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மபுரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 07:24 AM IST


தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தர்மபுரி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 59வது தொகுதியாகும். தர்மபுரி, தமிழகத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் தொகுதியாகும். இது தர்மபுரி மாவட்டத்தின் தலைமையகமாகவும் விளங்குகிறது.

தர்மபுரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தர்மபுரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

தர்மபுரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தேமுதிக (DMDK): இளங்கோவன்

பாமக (PMK) : செளமியா அன்புமணி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சாந்தலட்சுமி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.சிவன்

தர்மபுரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 260751
ஆண் வாக்காளர்கள்: 130664
பெண் வாக்காளர்கள்: 130003
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 84

தர்மபுரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.44% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

தர்மபுரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் (பாமக) - 105,630 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: தடங்கம் பெ.சுப்பிரமணி (திமுக) - 78,770 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: D.K.ராஜேந்திரன் - 11,226 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: அ. செந்தில்குமார் - 8,700 வாக்குகள்

தர்மபுரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தர்மபுரி தொகுதியில் 81.07% வாக்குகள் பதிவாகின.

தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அரூர் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

