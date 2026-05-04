தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தர்மபுரி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 59வது தொகுதியாகும். தர்மபுரி, தமிழகத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் தொகுதியாகும். இது தர்மபுரி மாவட்டத்தின் தலைமையகமாகவும் விளங்குகிறது.
தர்மபுரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் தர்மபுரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
தர்மபுரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தேமுதிக (DMDK): இளங்கோவன்
பாமக (PMK) : செளமியா அன்புமணி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சாந்தலட்சுமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.சிவன்
தர்மபுரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 260751
ஆண் வாக்காளர்கள்: 130664
பெண் வாக்காளர்கள்: 130003
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 84
தர்மபுரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.44% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
தர்மபுரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் (பாமக) - 105,630 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தடங்கம் பெ.சுப்பிரமணி (திமுக) - 78,770 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: D.K.ராஜேந்திரன் - 11,226 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: அ. செந்தில்குமார் - 8,700 வாக்குகள்
தர்மபுரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தர்மபுரி தொகுதியில் 81.07% வாக்குகள் பதிவாகின.
தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
