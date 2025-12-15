கோவையில் நீரிழிவு விழிப்புணர்வு மாரத்தான்: 9 லட்சம் இந்தியக் குழந்தைகள் பாதிப்பு

Diabetes Awareness Programme At Coimbatore: இந்தியாவில் முதல் நிலை நீரிழிவு (Type 1 Diabetes) நோயால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், கோவையில் கிளீன் சைட் மினி மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது. இதில், நாடு முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் குழந்தைகள் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்த நிகழ்வை இதயங்கள் அறக்கட்டளை மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் நடைத்தியது. கோவை பந்தய சாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர்(குழந்தைகள், பெண்கள், பெரியவர்கள் உட்பட) பங்கேற்றனர். ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நடத்தப்பட்ட இந்த கிட்டத்தான் ஓட்டத்தில் குழந்தைகள் பெண்கள் பெரியவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டனர்.
மருத்துவர் அளித்த முக்கிய தகவல்கள்
நிகழ்ச்சிக்கு முன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இதயங்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனரும் நீரிழிவு நோய் சிகிச்சை நிபுணருமான மருத்துவர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தெரிவித்ததாவது:
தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 15,000 குழந்தைகள் முதல் நிலை நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாடு முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 4 லட்சம் குழந்தைகள் மிகச் சிறியவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நோய் பாதிப்பு 3% முதல் 5% வரை அதிகரித்து வருகிறது. உலக அளவில் இந்த நோய் பாதிப்பில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு வேளை இன்சுலின் ஊசி போடுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. இதற்கு மாற்றாக, இன்சுலின் பம்ப் (Insulin Pump) என்ற ஒரு சிகிச்சை முறை மட்டுமே தீர்வாக உள்ளது. இதன் விலை சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம்.
இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் (White Blood Cells) குழப்பமடைந்து, கணையத்தில் உள்ள இன்சுலின் சுரப்பிகளைத் தாக்குவதனால் முதல் நிலை நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது.
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் முக்கிய அறிகுறிகள்:
- உடல் மெலிதல்
- அதிக அளவிலான தாகம் எடுத்தல்
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
இந்த அறிகுறிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு அவசியம் தேவை என மருத்துவர் வலியுறுத்தினார்.
