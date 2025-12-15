English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கோவையில் நீரிழிவு விழிப்புணர்வு மாரத்தான்: 9 லட்சம் இந்தியக் குழந்தைகள் பாதிப்பு

கோவையில் நீரிழிவு விழிப்புணர்வு மாரத்தான்: 9 லட்சம் இந்தியக் குழந்தைகள் பாதிப்பு

கோவையில் நடைபெற்ற நிலையில் நாடு முழுவதும் 9 லட்சம் குழந்தைகள் முதல் நிலை நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:10 PM IST
  • குழந்தைகளுக்கு முதல் நிலை நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு.
  • இந்த நிகழ்வை இதயங்கள் அறக்கட்டளை மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் நடைத்தியது.
  • 15,000 குழந்தைகள் முதல் நிலை நீரிழிவு நோய்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Pongal Gift
பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 14, 2025): செலவுகள் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 14, 2025): செலவுகள் நிறைந்த நாள்!
லியோனல் மெஸ்ஸி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? தனி விமானம் முதல் எக்கச்சக்க கார் வரை...!
camera icon8
Lionel Messi
லியோனல் மெஸ்ஸி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? தனி விமானம் முதல் எக்கச்சக்க கார் வரை...!
கோவையில் நீரிழிவு விழிப்புணர்வு மாரத்தான்: 9 லட்சம் இந்தியக் குழந்தைகள் பாதிப்பு

Diabetes Awareness Programme At Coimbatore: இந்தியாவில் முதல் நிலை நீரிழிவு (Type 1 Diabetes) நோயால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், கோவையில் கிளீன் சைட் மினி மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது. இதில், நாடு முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் குழந்தைகள் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிகழ்வை இதயங்கள் அறக்கட்டளை மற்றும் ரோட்டரி சங்கம் நடைத்தியது. கோவை பந்தய சாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர்(குழந்தைகள், பெண்கள், பெரியவர்கள் உட்பட) பங்கேற்றனர். ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நடத்தப்பட்ட இந்த கிட்டத்தான் ஓட்டத்தில் குழந்தைகள் பெண்கள் பெரியவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டனர். 

மருத்துவர் அளித்த முக்கிய தகவல்கள்

நிகழ்ச்சிக்கு முன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இதயங்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனரும் நீரிழிவு நோய் சிகிச்சை நிபுணருமான மருத்துவர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தெரிவித்ததாவது:

தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 15,000 குழந்தைகள் முதல் நிலை நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாடு முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 4 லட்சம் குழந்தைகள் மிகச் சிறியவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நோய் பாதிப்பு 3% முதல் 5% வரை அதிகரித்து வருகிறது. உலக அளவில் இந்த நோய் பாதிப்பில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு வேளை இன்சுலின் ஊசி போடுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. இதற்கு மாற்றாக, இன்சுலின் பம்ப் (Insulin Pump) என்ற ஒரு சிகிச்சை முறை மட்டுமே தீர்வாக உள்ளது. இதன் விலை சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம்.

இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் (White Blood Cells) குழப்பமடைந்து, கணையத்தில் உள்ள இன்சுலின் சுரப்பிகளைத் தாக்குவதனால் முதல் நிலை நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் முக்கிய அறிகுறிகள்:

  • உடல் மெலிதல்
  • அதிக அளவிலான தாகம் எடுத்தல்
  • அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

இந்த அறிகுறிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு அவசியம் தேவை என மருத்துவர் வலியுறுத்தினார்.

மேலும் படிக்க - தேயிலை தோட்ட குடியிருப்பு பகுதியில் SIR பூர்த்தி செய்வதில் முறைகேடு: அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ

மேலும் படிக்க - 2002/2005 பட்டியலில் பெயரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா? தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க - வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டதா? என்ன செய்ய வேண்டும்? –முழு வழிமுறைகள் மற்றும் விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Diabetesdiabetes awarenessCoimbatoreType 1 Diabetes

Trending News