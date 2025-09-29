English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி செலுத்தவில்லையா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

வரி செலுத்துவதில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை குறைக்கும் வகையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது செப்டம்பர் 28 அன்று வசூல் மையங்கள் செயல்பட்டன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:27 PM IST
  • குடிநீர் வரி செலுத்தவில்லையா?
  • அபராதத்தை தவிர்க்க வாய்ப்பு!
  • ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தலாம்.

சென்னை மாநகர பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரியை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு நெருங்கி வருவதை அடுத்து, சென்னை குடிநீர் வாரியம் ஒரு சிறப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வரி செலுத்துவதில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை குறைக்கும் வகையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது செப்டம்பர் 28 அன்று வசூல் மையங்கள் செயல்பட்டன.

காலக்கெடுவும், அபராதமும்

சென்னையில் மார்ச் 2025 முதல் செப்டம்பர் 2025 வரையிலான முதல் அரையாண்டிற்கான குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரிகள் மற்றும் பிற கட்டண நிலுவைகளை செலுத்துவதற்கான கடைசி நாள், நாளை செப்டம்பர் 30ம் தேதியாகும். இந்த காலக்கெடுவிற்குள் வரியை செலுத்தத் தவறினால், தாமத கட்டணமாக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று குடிநீர் வாரியம் எச்சரித்துள்ளது.

சிறப்பு ஏற்பாடு

பொதுவாக வார நாட்களில் வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு, வரி செலுத்துவதற்காக அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்வது கடினமாக உள்ளது. பொதுமக்களின் இந்த சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை குடிநீர் வாரியம் இந்த சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்தது. இதன்படி, சென்னை முழுவதும் உள்ள அனைத்து பகுதி அலுவலகங்கள் மற்றும் குடிநீர் வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள வசூல் மையங்கள், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 28ம் தேதி, காலை 10:30 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை செயல்பட்டன. இதன் மூலம், வார இறுதி நாளில் பொதுமக்கள் தங்களது வரி மற்றும் கட்டண நிலுவைகளை எளிதாக செலுத்த ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

ஆன்லைன் கட்டண வசதிகள்

நேரில் சென்று வரி செலுத்த முடியாதவர்களுக்காக, ஆன்லைன் மூலமாகவும் பணம் செலுத்தும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://bnc.chennaimetrowater.in என்ற முகவரியை பயன்படுத்தி, தங்களது வரிகளை செலுத்தலாம். இது தவிர, இ-சேவை மையங்கள், யுபிஐ மற்றும் பிற ஆன்லைன் கட்டண முறைகள் மூலமாகவும் வரி செலுத்த வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆன்லைன் வசதிகள், வங்கி அல்லது வசூல் மையங்களுக்கு நேரில் செல்ல முடியாதவர்களுக்கு ஒரு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

எனவே, சென்னை வாழ் பொதுமக்கள், இந்த சிறப்பு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு, செப்டம்பர் 30ம் தேதிக்குள் தங்களது குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி மற்றும் கட்டணங்களைச் செலுத்தி, அபராதம் விதிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்குமாறு சென்னை குடிநீர் வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

