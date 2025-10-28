English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கரூர் சம்பவம்: விஜய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா? முழு விவரம்!

கரூர் சம்பவம்: விஜய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா? முழு விவரம்!

Vijay: கரூர் மக்களை நேற்று சந்தித்த விஜய், அவர்களின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதாக தகவகல் தெரிவிக்கின்றன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
aa22
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
பணப் பிரச்னை தீரனுமா? இரவில் இந்த விஷயங்களை செய்யாதீங்க!
camera icon7
பணப் பிரச்னை தீரனுமா? இரவில் இந்த விஷயங்களை செய்யாதீங்க!
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
camera icon6
Mumaith Khan
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
கரூர் சம்பவம்: விஜய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா? முழு விவரம்!

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரசாரக் கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சூழலில் நேற்று (அக்டோபர் 27) பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். இந்த நிலையில், இந்த சந்திப்பின் போது அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.  

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடந்த இந்த சந்திப்பில், கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று கரூரில் நடைபெற்ற தவெக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசல் விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் காயமடைந்த சிலரும் கலந்து கொண்டனர்.  

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சந்தித்த விஜய், "அந்த நாளின் நினைவு எனது மனதில் இன்னும் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. உங்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இழப்பை மறக்க முடியாது. அதற்காக நானும் உங்களில் ஒருவனாக இருப்பேன்," என கூறியதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பிலான காப்பீட்டு ஆவணங்களும் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.  

"மன்னிக்கவும்... எனது தவறினால் உங்களுக்கு இழப்பு"  

பாதிக்கப்பட்டோரின் விளக்கம்ப்படி, விஜய்யை பார்த்தவுடன் அவர் உடனே எழுந்து வந்து, திடீரென காலில் விழுந்து அழுததாகவும் கூறினர். "என்னை மன்னியுங்கள். எனது தவறினால் உங்கள் குடும்பத்தில் இழப்பு ஏற்பட்டது. அந்த வேதனை என்றென்றும் எனது மனதில் நிற்கும்," என்று உணர்ச்சிகரமாக விஜய் கூறியுள்ளார்.  

அவர் மேலும், "உங்கள் குடும்பங்களுக்கு தேவைப்படும் எந்த உதவியிலும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன். குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம் போன்ற செலவுகள் எதுவாயினும் உடனடியாக உதவி செய்வேன்," என உறுதியளித்தார்.  

41 பேரின் உயிரிழப்பு, 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்  

செப்டம்பர் 27 அன்று கரூரில் நடைபெற்ற தவெக் பிரசாரக் கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர்; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு மூன்று நாட்களுக்குள் விஜய் வீடியோ அழைப்பில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் உரையாடியிருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நேரில் சந்திக்க விருப்பம் தெரிவித்தார். அதன்படி, திங்கள்கிழமையன்று (அக். 27) மாமல்லபுரம் தனியார் விடுதி அரங்கில் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து குடும்பங்களை சந்தித்தார். பின்னர், அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையில் கரூருக்கு திரும்பினர்.  

விஜய்யின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்  

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்வதன்படி, கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு முன்பு ஆரோக்கியமாக இருந்த விஜய், நேற்று நடந்த சந்திப்பின் போது மிகவும் மெலிந்த உடல்நிலையில் காணப்பட்டார். சம்பவத்தின் பின்னணியில் ஏற்பட்ட மன அழுத்தமே காரணமாக இருக்கலாம் என நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.  

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: நேற்று கரூர் மக்களுக்கு அறுதல் கூறிய விஜய்.. இன்று திமுகவுக்கு எதிராக அறிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
vijayKarur Incidentvijay fall at feet of karur peopleTVKvijay apologize

Trending News