"அரசியலுக்கு வர்றீங்களா?" - ஜெயலலிதா அழைத்தும் 'நோ' சொன்ன தமிழ் நடிகர்!

தமிழக அரசியல் களத்திற்கும், தமிழ் சினிமாவிற்கும் இடையே ஒரு பிரிக்க முடியாத பந்தம் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி, புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். தொடங்கி, சரத்குமார், கார்த்தி என போன தலைமுறை முதல் இன்றைய தலைமுறை நடிகர்கள் வரை பலர் சினிமாவில் இருந்து அரசியல் களத்தில் தாவி உள்ளனர். தற்போது தளபதி விஜய் புதிதாக கட்சி தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளார். ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி மறைவிற்கு பிறகு தமிழக அரசியில் முற்றிலும் மாறி உள்ளது என்றும் சொல்லலாம். இத்தகைய சூழலில், தமிழகத்தின் சக்திவாய்ந்த ஆளுமைகளில் ஒருவரான முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவே ஒரு நடிகரை அரசியலும் வருமாறு அழைத்துள்ளார். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜெயலலிதா அழைத்த அந்த நடிகர்
அஜித் மற்றும் விஜய்க்கு முன்பு 1990களில், தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக வலம் வந்தவர் நடிகர் பிரசாந்த். ‘வைகாசி பொறந்தாச்சு’ திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் கால் பதித்த அவர், தனது வசீகரமான தோற்றத்தாலும், துள்ளலான நடிப்பாலும், குறுகிய காலத்திலேயே இளைஞர்களின், குறிப்பாக பெண் ரசிகைகளின் மனதில் இடம் பிடித்தார். ‘செம்பருத்தி’, ‘கிழக்கே வரும் பாட்டு’, ‘ஆணழகன்’ போன்ற படங்கள் அவரது வெற்றி பயணத்திற்கு அடித்தளமாய் அமைந்தன. ஷங்கரின் இயக்கத்தில் வெளியான ‘ஜீன்ஸ்’படத்தில், உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராயுடன் நடித்து இந்திய அளவில் பிரபலமானார். மேலும் ‘கண்ணெதிரே தோன்றினாள்’, ‘வின்னர்’ போன்ற படங்கள், அவரது நட்சத்திர அந்தஸ்தை மேலும் உயர்த்தின.
அரசியல் அழைப்பு
நடிகர் பிரசாந்தை, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அரசியலுக்கு அழைத்தார் என்றும், ஆனால் பிரசாந்த் அதனை நிராகரித்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த செய்தியை பிரசாந்தின் தந்தையும், மூத்த நடிகருமான தியாகராஜன் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார். பிரசாந்த் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெறுவதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது, பிரசாந்தின் புகழையும், மக்கள் செல்வாக்கையும் கவனித்த ஜெயலலிதா, அவரிடம், “உங்களுக்கு அரசியலில் நுழையும் எண்ணம் இருக்கிறதா பிரசாந்த்?” என்று நேரடியாகவே கேட்டுள்ளார். ஆனால் தனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை என்றும், படங்களில் நடிக்க தான் ஆசை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பிரசாந்த்.
இது குறித்துப் பேசிய தியாகராஜன், "அது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. அன்று பிரசாந்த் சம்மதம் தெரிவித்திருந்தால், அவரது வாழ்க்கை ஒரு புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கும். ஆனால், அது அவனது தனிப்பட்ட விருப்பம். அவனது லட்சியம் நடிப்பின் மீது இருந்ததால், நான் அவனை ஒருபோதும் வற்புறுத்தவில்லை" என்று குறிப்பிட்டார். காலப்போக்கில், பிரசாந்தின் திரை வாழ்க்கையில் சில சறுக்கல்கள் ஏற்பட்டன. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் சில தவறான பட தேர்வுகள், அவரது சினிமா வாழ்க்கையை பாதித்தன. இருப்பினும், தற்போதும் சினிமாவில் தொடர்ந்து நடித்து கொண்டு இருக்கிறார் பிரசாந்த். ஜெயலலிதா அழைத்த போதே சரி என்று சொல்லி இருந்தால் இன்று பிரசாந்தின் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்திருக்கும்.
