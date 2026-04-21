13 தேர்தல்களில் போட்டி..ஒரு முறை கூட தோல்வியே கிடையாது! மாஸ் காட்டிய தலைவர்..

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல், இன்னும் இரு தினங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து, முந்தைய தேர்தல் குறித்த செய்திகள் பல வலம் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் தலைவர்கள் ஒருவர், 13 முறை தேர்தலில் களம் கண்டு ஒரு முறை கூட தோல்வியே கண்டது கிடையாது. அவர் யார் தெரியுமா..? இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:37 PM IST
தமிழ்நாட்டில் நினைத்தவுடன் யாராலும் அரசியல் கட்சி தலைவராகவோ, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வராகவோ ஆகி விட முடியாது. இதற்கு கடின உழைப்பு மட்டும் தாண்டி, புத்தி கூர்மையும் இருக்க வேண்டும். தமிழக அரசியல், பல முக்கிய விஷயங்களை தேர்தல் காலத்தில்தான் நேர்கொள்ளும். அப்படிப்பட்ட காலக்கட்டம்தான் இப்போது சட்டமன்ற தேர்தல் 2026லும் நடந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் பெரும் அரசியல் தலைவர்களான அண்ணா முதல் ஸ்டாலின் வரை அனைவருக்கும் ஒரு சில தொகுதிகள் மட்டும்தான் வெற்றித்தொகுதிகளாக அமைந்தன. இங்கு ஒரு தலைவர், 13 தேர்தல்களில் களம் கண்டு ஒரு முறை கூட தோல்வியே காணாமல் இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?

அறிஞர் அண்ணா:

தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரும் தலைவர்களுள் ஒருவராகவும், முதலமைச்சராகவும் இருந்தவர், பேரறிஞர் அண்ணா என்கிற அண்ணாதுறை. திமுக-வை உருவாக்கிய இவர் 1957ல் காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதன் முதலாக சட்டமன்றத்திற்கு சென்றார். 

கருணாநிதி:

அண்ணாவை தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் நீண்டகால முதல்வராக இருந்தவர், கலைஞர் மு.கருணாநிதி.. இவருக்கு முதல் வெற்றியை கொடுத்தது குளித்தலை தொகுதிதான். இங்கு வெற்றிபெற்ற பின்புதான் இவர் சட்டமன்றத்தில் நுழைந்தார். கலைஞர், இன்னொரு சாதனைக்கும் சொந்தக்காரர். தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களத்தில் 13 தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு, ஒரு முறை கூட இவர் தோல்வியை தழுவியதே இல்லை. இதுவரை இந்த சாதனையை இவர் ஒருவர்தான் படைத்திருக்கிறார். இந்த வரலாற்று சாதனைக்கு சொந்தக்காரரான இவர் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்தார்.

கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்தவர்..

1971 வரை 2021 வரை, மொத்தம் 12 முறை சட்டமன்ற தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு, அதில் 10 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார், துரை முருகன். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காட்பாடி தொகுதியின் தவிர்க்க முடியாத தலைவர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் இவர், கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்தவர் இவர். அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக திமுகவின் முக்கிய தலைவராக இருக்கிறார், துரை முருகன்.

எம்.ஜி.ஆர்:

திமுகவில் இருந்து பிரிந்த பின்பு, புரட்சி தலைவராக உருவெடுத்து தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக மாறியவர், எம்.ஜி.ஆர். இவர், திமுக கட்சியில் இருந்த போது, 1967ஆம் ஆண்டு, திமுக சார்பில் பரங்கிமலை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் சென்றார்.

ஜெயலலிதா:

எம்.ஜி.ஆர்-ஆல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அவரது அரசியல் வாரிசாக அதிமுகவிற்குள் நுழைந்தவர் ஜெயலலிதா. எம்ஜிஆரின் மறைவிற்கு பின்பு, பல போராட்டங்களை சந்தித்து,  அதிமுக கட்சிக்கு தலைமையேற்ற இவர், 1989ஆம் ஆண்டு போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தார். இதன் பிறகு, அவரது சட்டமன்ற பயணம் தொடங்கியது. 

ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்றிருந்த அந்த சமயத்தில் எம்ஜிஆரிஜ்ன் மனைவி ஜானகி vs ஜெயலலிதா அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டிதான் கடுமையாக இருந்தது. இதனால், இரட்டை இலை சின்னத்தில் ஜெயலலிதா போட்டியிடவில்லை. சேவல் சின்னத்தில்தான் அவரால் போட்டியிட முடிந்தது. 

ஸ்டாலின்:

தற்போதைய தமிழக முதல்வராக இருப்பவர், ஸ்டாலின். இவரது இப்போதைய தொகுதி கொளத்தூராக இருந்தாலும், அவர் முதன் முதலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றது ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிதான். 1984ஆம் ஆண்டு இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அவர் சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி:

அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளரான பழனிச்சாமிக்கு முதன் முதலில் வெற்றியை தேடித்தந்த தொகுதி எடப்பாடிதான். 1989ல் அதிமுக பிளவுபட்டிருந்தது. அப்போது அவர் ஜெயலலிதாவின் அணியில்தான் இருந்தார். ஜெயலலிதா தலைமையில்னா அணி சார்பில், தனது சொந்த ஊரான எடப்பாடி தொகுதியில் முதன் முதலாக போட்டியிட்டு அதில் வெற்றியும் பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார்.

விஜயகாந்த்:

தமிழ்நாட்டின் தனித்துவமான அரசியல் தலைவர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், விஜயகாந்த். மறைந்த தேமுதிக கட்சியின் தலைவரான இவர், அக்கட்சியை 2005ஆம் ஆண்டில் தொடங்கினார். இவர், 2006ஆம் ஆண்டு, விருதாச்சலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்திற்குள் சென்றார். உண்மையாகவே மக்களுக்கு ஏதேனும் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அரசியலில் நுழைந்த விஜயகாந்த், 2011-2016 காலக்கட்டத்தில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார். 2023ஆம் ஆண்டில், இறக்கு வரை தனது தேமுதிக கட்சியின் தலைவர் இவர்தான்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : தமிழ்நாட்டில் ஒரு தலைவர் 13 தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வியின்றி வென்றவர் யார்?

பதில் : கருணாநிதிதான் 13 தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு ஒருமுறையும் தோல்வியடையாமல் சாதனை படைத்தவர்.

கேள்வி : கருணாநிதியின் முதல் வெற்றி எந்த தொகுதியில்?

பதில்: அவருக்கு முதல் வெற்றியை கொடுத்தது குளித்தலை தொகுதி.

கேள்வி : தமிழ்நாட்டில் அரசியலில் வெற்றி பெற முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன?

பதில் : கடின உழைப்பு மட்டுமல்லாமல், புத்திக்கூர்மை, மக்கள் தொடர்பு, மற்றும் நீண்டகால அரசியல் அனுபவம் ஆகியவை மிகவும் முக்கியம்.

