தமிழ்நாட்டுக்குள் ’மினி புதுச்சேரி’ 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள்! எங்கு இருக்கு தெரியுமா?

Puducherry Election 2026 : தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கும் நிலையில், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதியே முதல்கட்டமாக, ஒரேகட்டமாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது. தமிழ்நாட்டுடன் சேர்த்து மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டுக்குள் இருக்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்துக்குரிய 5 தொகுதிகள் குறித்தும் அவை ஏன் தமிழ்நாட்டுன் இணைக்கப்படாமல், யூனியன் பிரேசமாக அறிவிக்கப்பட்டன என்பது குறித்தும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டுக்குள் இருக்கும் மினி புதுச்சேரி
புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு சொந்தமான காரைக்கால் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளது. மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களுக்கு இடையே புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு உரிய இந்த பகுதி ஒரு தீவுபோல் அமைந்துள்ளது. புதுச்சேரியில் இருந்து காரைக்காலுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றால் கடலூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை ஆகிய தமிழகப் பகுதிகளைக் கடந்தே செல்ல வேண்டும். இதனாலேயே தமிழ்நாட்டுக்குள் இருக்கும் மினி புதுச்சேரி என காரைக்கால் பகுதி பொதுவாக அழைக்கப்படுவதுண்டு.
எத்தனை தொகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது?
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இருந்து சுமார் 135 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள காரைக்காலில், காரைக்கால் வடக்கு, காரைக்கால் தெற்கு, நிரவி-திருப்பட்டினம், திருநள்ளாறு, நெடுங்காடு (தனித் தொகுதி) ஆகிய மொத்தம் 5 தொகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன.
காரைக்கால் ஏன் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கப்படவில்லை?
இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் ஆங்கிலேயர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோது, புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் மற்றும் சந்திரநாகூர் ஆகிய ஐந்து பகுதிகள் மட்டும் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. 1739-ஆம் ஆண்டு மராட்டிய மன்னர்களிடமிருந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் காரைக்காலை விலைக்கு வாங்கினார்கள். சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தப் பகுதிகள் பிரெஞ்சு கலாச்சாரம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்தன. 1947-ல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தபோது, பிரெஞ்சுப் பகுதிகள் உடனடியாக இந்தியாவோடு இணையவில்லை.
நீண்ட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, 1954-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரி மக்கள் இந்தியாவோடு இணைய விருப்பம் தெரிவித்தனர். நவம்பர் 1, 1954 அன்று இந்தப் பகுதிகள் இந்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அதேநேரத்தில், பிரெஞ்சு அரசாங்கம் இந்தப் பகுதிகளை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கும்போது, அங்குள்ள மக்களின் தனித்துவமான பிரெஞ்சு கலாச்சாரம், கல்வி முறை, சட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்பு மாறாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தது. இந்தத் தனித்துவத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக, இந்தப் பகுதிகளைத் தனி மாநிலமாகவோ அல்லது பிற மாநிலங்களுடன் இணைக்கவோ செய்யாமல், மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரதேசமாக இந்தியா அறிவித்தது.
தேர்தல் நேர விதிமுறை
தேர்தல் நேரத்தில் புதுச்சேரியிலிருந்து காரைக்காலுக்கு வாக்கு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட தேர்தல் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படும்போது, தமிழக எல்லைகளில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் விசேஷ அனுமதி மற்றும் பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்படும். மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் காரைக்காலில் இருந்து தமிழக எல்லைக்குள் ஒரு மதுபாட்டில் கூட கொண்டு செல்ல அனுமதி கிடையாது.
பணப் பரிமாற்றம்:
புதுச்சேரி - காரைக்கால் இடையே தமிழகப் பகுதிகள் இருப்பதால், பொதுமக்கள் 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாகக் கொண்டு சென்றால், தமிழகப் பகுதி பறக்கும் படையினரிடமும் சிக்க நேரிடும். எனவே உரிய ஆவணங்கள் வைத்திருப்பது கட்டாயம்.
காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர்
காரைக்காலுக்கு எனத் தனியாக ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் ஒரு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் இருக்கிறார்கள். புதுச்சேரி தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியின் வழிகாட்டுதலின்படி, காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் அங்குள்ள 5 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்வார்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி
புதுச்சேரி வாக்குப்பதிவு - ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி
வாக்கு எண்ணிக்கை - மே 4 ஆம் தேதி
வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடக்கம் - மார்ச் 16
வேட்புமனுத் தாக்கல் கடைசி நாள் - மார்ச் 23
வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை - மார்ச் 24
வேட்புமனுவைத் திரும்பப் பெற கடைசி நாள் - மார்ச் 26
