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காமராஜருக்கு மாலை போட்டாலே பிடிக்காது... காரணம் என்ன தெரியுமா?

Kamaraj 124th Birthday: காமராஜரின் 124வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அப்படியிருக்க, காமராஜருக்கு பூ மாலையே பிடிக்காதாம். யாராவது அவருக்கு மாலை போடவந்தால் கூட அதை கைககளில் தான் வாங்குவாராம். அது ஏன்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:48 AM IST
காமராஜருக்கு மாலை போட்டாலே பிடிக்காது... காரணம் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Kamaraj | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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