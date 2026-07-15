/காமராஜருக்கு மாலை போட்டாலே பிடிக்காது... காரணம் என்ன தெரியுமா?

Kamaraj 124th Birthday: கல்விக் கண் திறந்த காமராஜரின் 124வது பிறந்தநாள் இன்று (ஜூலை 15) கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாடு கல்வியில் தற்போது இந்தளவிற்கு முன்னேற்றம் கண்டதற்கு காமராஜர் முக்கிய புள்ளியாக இருந்தார்.
பள்ளியில் மதிய உணவு, இலவச கல்வி, இலவச சீருடை, பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பை சீர்செய்து, பள்ளிகளை அதிகப்படுத்தியது என காமராஜரின் அன்றைய தொலைநோக்கு திட்டங்களே, தற்போது 80 சதவீதத்திற்கு மேல் தமிழ்நாட்டில் படிப்பறிவு பெற்றதற்கான முதன்மை காரணம்.
காமராஜர் சாமானிய மனிதர்களுக்கான தலைவராகவே கடைசி வரை வாழ்ந்து மறைந்தார். எளிய வாழ்க்கை முறையையே அவர் பின்பற்றி வாழ்ந்தார், கடைசிவரை குடும்பம் என்ற கட்டமைப்புக்குள் செல்லாமல், திருமணம் செய்யாமலே இருந்தார். காமராஜர் தனது முழு வாழ்வையும் பொது பணிகளுக்கு என தியாகம் செய்தவர்.
நாட்டின் பிரதமராகும் அதிகாரம் இருந்தும், அதனை மற்றவர்களுக்கு விட்டுக்கொடுத்தவர். மெட்ராஸ் மாகாணம் போன்று தென்னிந்தியாவில் மட்டுமின்றி வட இந்தியாவிலும் 'காலா காந்தி', அதாவது 'கருப்பு காந்தி' என மக்களாலும், தொண்டர்களாலும் போற்றப்பட்டவர்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியில் 1964ஆம் ஆண்டு முதல் 1967ஆம் ஆண்டுவரை அகில இந்திய தலைவராக இருந்தவர் காமராஜர். இவரது பதவிக்காலத்தில் இந்தியா மூன்று பிரதமர்களை கண்டது. இவர் நேரு பிரதமராக இருந்தபோது தலைவராக பொறுப்பேற்றார், அடுத்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் இந்திரா காந்தி ஆகியோர் பிரதமராவதற்கு காமராஜர் காரணகர்த்தாவாக இருந்தார்.
1954ஆம் ஆண்டு முதல் 1963ஆம் ஆண்டுவரை 9 ஆண்டுகளுக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தார். அதன் பின்னரே, கட்சிப் பணி ஆற்ற முதலமைச்சர் பொறுப்பை துறந்தார். இன்றும் ஊழலற்ற, தூய்மையான அரசியல்வாதியாக காமராஜர் விளங்குகிறார்.
அப்படிப்பவர்களுக்கு பூ மாலை பிடிக்காது என சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா... ஆம்... அவருக்கு பூ மாலைகளே பிடிக்காது. அதற்கு ஒரு சுவாரஸ்ய காரணமும் இருக்கிறது. பூ மாலைகள் பிடிக்காது என்றாலும் அவருக்கு யாராவது கதர் துண்டை பரிசளித்தால் மகிழ்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்வாராம்.
மதுரா வெளியீடு என்ற பதிப்பகம் வெளியிட்ட, இளசை சுந்தரம் என்பவர் எழுதிய 'காமராஜ் - நெஞ்சில் நிற்கும் நிகழ்ச்சிகள்' என்ற புத்தகத்தில் இதுகுறித்த தகவல்கள் உள்ளன. பூ மாலைகள் ஏன் காமராஜருக்கு பிடிக்காது என்பது குறித்து அவரது உதவியாளர் வைரவன் அளித்த பதிலை புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
காமராஜருக்கு பூ மாலை பிடிக்காததற்கு காரணம், அவை அனைத்தும் உடனடியாக குப்பைக்கு போய்விடக்கூடியவை, அதனால் பெரிய பலனில்லை என்பதும் ஒன்று. அதுமட்டுமின்றி பூக்களில் இருக்கும் புழுக்கள் கழுத்தை கடித்து புண்ணாகும் வழக்கம் இருந்ததாம்.
அதேபோல், மாலைகளில் ஜரிகை நூல் சுற்றப்பட்டிருக்கும், அந்த நூல் கழுத்தில் லேசாக அறுத்து கீறல்கள் ஏற்படுமாம். காமராஜருக்கு நீரிழிவு நோய் இருந்தது. எனவே, இதுபோல் ஏற்படும் காயங்கள், புண்கள், கீறல்களை தடுக்க காமராஜர் பூ மாலைகளை கழுத்தில் சூடிக்கொள்ளாமல், யாராவது கொண்டு வந்தாலும் அதை கைகளிலேயே வாங்கிக் கொள்வாராம்.
ஆனால், கதர் துண்டு யாராவது அணிவித்தால் அதை மன மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வாராம். ஏனென்றால் காமராஜருக்கு அணிவிக்கப்படும் துண்டுகள் அனைத்தும் 'பால மந்திர்' என்ற ஆதரவற்ற சிறுவர் பள்ளிக்கு அனுப்பப்படும். அது அந்த குழந்தைகளுக்கு உடனடியாக பயன்படும் என்பதாலேயே அவர் கதர் துண்டுகளை விரும்பியிருக்கிறார்.