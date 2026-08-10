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திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய நலச்சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு - முழு விவரம்

Dindigul Government Jobs : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய நலச்சங்கத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் துர்காமூர்த்தி அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:49 PM IST
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய நலச்சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு - முழு விவரம்
Image Credit: Dindigul Government Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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