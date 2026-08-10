/திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய நலச்சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு - முழு விவரம்

Dindigul Government Jobs : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேசிய நலச்சங்கத்தின் கீழ் புதியதாக ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் மற்றும் ஆயுஷ் திட்டங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலியாக உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துர்காமூர்த்தி தெரிவதிதுள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், தேசிய நலச்சங்கத்தின் கீழ் புதியதாக ஒப்பளிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் மற்றும் ஆயுஷ் திட்டங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலியாக உள்ள ஆயுஷ் சித்த மருத்துவர் (Siddha Doctor)-2, யுனானி மருத்துவர் – 1, மருந்து வழங்குநர் (Pharmacist)-3, சிகிச்சை உதவியாளர் (Therapeutic Assistant Male and Female)-3, பல்நோக்கு மருத்துவமனைப்பணியாளர் (Multipurpose Hospital Worker)-1, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் கட்டுபாட்டில் உள்ள ஆடியோலஜிஸ்ட் (ம) பேச்சு சிகிச்சையாளர் (Audiologists & Speech Therapists)-1, Occupational Therapist -1 ஆகிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், Audiometrician -1, கதிரியக்கநுட்புநர் (Radiographer)-1, ஆபரேஷன் தியேட்டர் உதவியாளர் (OT Assistant)-1, மருத்துவமனை பணியாளர் (MPHW)-2, இடைநிலை சுகாதாரப்பணியாளர் (MLHP)-7, தாய்மை துணை செவிலியர் (ANM)-5, District Quality Consultant -1. Programme cum Adminstrative Assistant-1, Genetic Counsellor-1, UHWC Medical Officer-1, ICTC-Counsellor-1, Senior DOTs-Plus & TBHIV Supervisor (District PMDT TB - HIV Coordinator)-1 ш Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor (STLS)-1 ஆகிய பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தேசிய நலச்சங்கம் விதிகளின்படி, முற்றிலும் தற்காலிகமாக மாவட்ட நலச்சங்கத்தின் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளது.
மேற்காணும், காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இப்பதவிகளுக்குரிய வயது வரம்பு, கல்வித் தகுதி மற்றும் இதர தகவல்கள் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் இணையதளம் (Dindigul.nic.in) மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அலுவலகம், அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை, இணை இயக்குநர் நலப்பணிகள் அலுவலகம், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள், அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மேற்படி பதவிகளுக்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் உரிய படிவத்தில், கல்வித்தகுதி, அனுபவச்சான்று மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பத்தை நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ 21.08.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் / செயற் செயலாளர், மாவட்ட நலச்சங்கம் (District Health Society). மீனாட்சிநாயக்கன்பட்டி அஞ்சல், திண்டுக்கல்-624002 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்
கொள்ளப்படுகிறார்கள் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துர்காமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.