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திண்டுக்கல்லில் 100% மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Dindigul Drip Irrigation Scheme: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் விவசாய நிலங்களுக்கு 100 விழுக்காடு மானியத்தில் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் துர்க்காமூர்த்தி அறிவிப்பு. எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:27 PM IST
திண்டுக்கல்லில் 100% மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Government Free Drip Irrigation Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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