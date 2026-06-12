/திண்டுக்கல்லில் 100% மானியத்தில் சொட்டுநீர் பாசனம்: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள்?: 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100% மானியமும், இதர விவசாயிகளுக்கு 75% மானியமும் வழங்கப்படும்.
மீண்டும் வாய்ப்பு: ஏற்கனவே சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்து 7 ஆண்டுகள் கடந்த விவசாயிகளும், தெளிப்பு நீர் பாசனம் அமைத்து 3 ஆண்டுகள் கடந்தவர்களும் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியான ஆவணங்களுடன் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநரிடம் அல்லது https://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/Subsidy/ApplySubsidy என்ற அரசு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Tamil Nadu Government Free Drip Irrigation Scheme 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் குறைந்த நீரைக் கொண்டு அதிக மகசூல் பெறும் வகையில், தோட்டக்கலைத்துறை மூலம் நடப்பு நிதியாண்டில் 3,000 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் 'நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம்' செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. துர்காமூர்த்தி இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், தண்ணீர்ப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்கவும், சாகுபடிச் செலவைக் குறைக்கவும் இத்திட்டம் விவசாயிகளுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளின் நில அளவைப் பொறுத்து மானியத் தொகை மாறுபடுகிறது:
சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள்: 5 ஏக்கருக்குக் குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள சிறு/குறு விவசாயிகளுக்கு 100% முழு மானியத்தில் சொட்டுநீர்ப் பாசனம் அல்லது தெளிப்புநீர்ப் பாசனம் அமைத்துத் தரப்படும்.
இதர விவசாயிகள்: 5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள இதர விவசாயிகளுக்கு 75% மானியத்தில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
ஏற்கனவே பயன் பெற்றவர்களுக்கான புதிய விதிமுறைகள்:
ஏற்கனவே சொட்டுநீர்ப் பாசனம் அமைத்து 7 ஆண்டுகள் முடிவடைந்த விவசாயிகள், தற்போது மீண்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தங்களைப் பதிவு செய்து பயன்பெறலாம்.
தெளிப்புநீர்ப் பாசனம் அமைத்து 3 ஆண்டுகள் முடிவடைந்த விவசாயிகள், அந்த மானியத் தொகையைக் கழித்துக் கொண்டு, சொட்டுநீர்ப் பாசனமாக மாற்றிக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் சொட்டுநீர்ப் பாசனம் அமைப்பதன் மூலம் பின்வரும் நன்மைகளைப் பெறலாம்:
குறைந்த நீர், அதிக சாகுபடி: மிகக் குறைந்த நீரைக் கொண்டு அதிக பரப்பளவில் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்ய முடியும்.
நேரடி உரப் பயன்பாடு: நீரில் கரையும் உரங்களை பாசன நீரின் வழியே நேரடியாகப் பயிர்களின் வேர்ப்பகுதிக்கு அளிக்கலாம்.
செலவு குறைவு: தேவையற்ற இடங்களில் தண்ணீர் பாயாததால் களைகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, ஆள் கூலி மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகள் பெருமளவு குறையும்.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள் செக்லிஸ்ட்
நுண்ணீர் பாசனம் அமைக்க விரும்பும் திண்டுக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
ஆதார் அட்டை நகல்
குடும்ப அட்டை (ரேஷன் கார்டு) நகல்
நிலத்தின் சிட்டா மற்றும் அடங்கல்
நில வரைபடம் (FMB)
சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ் (தகுதியானவர்கள் மட்டும்)
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் (Photo)
வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல்
விவசாயிகள் தங்களின் ஆவணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநரை நேரில் சந்தித்து விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். அல்லது, வீட்டில் இருந்தபடியே அரசு இணையதளத்தில் நேரடியாக விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், கீழே உள்ள அதிகாரப்பூர்வ லிங்க் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்:
அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்ப லிங்க்: https://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/Subsidy/ApplySubsidy