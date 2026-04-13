திண்டுக்கல்லில் அதிரடி! அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய மாவட்ட ஆட்சியர் - ஏன் தெரியுமா?

Dindigul collector : திண்டுக்கல்லில் தேர்தல் பணியில் சுணக்கம் காட்டிய அலுவலர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய மாவட்ட ஆட்சியர், விதியை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 13, 2026, 10:16 AM IST
Dindigul collector : தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026-க்கான அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை நிலைநாட்டவும், அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவை நடத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தேர்தல் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளில் மெத்தனமாகச் செயல்படும் அரசு அலுவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருமான சரவணன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தேர்தல் கண்காணிப்புப் பணிகளும் தணிக்கையும்

கடந்த மார்ச் 15 ஆம் தேதி இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கால அறிவிப்பு மற்றும் அட்டவணையை வெளியிட்டது. அன்றைய தினமே தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள திண்டுக்கல், ஆத்தூர், நிலக்கோட்டை, நத்தம், ஒட்டன்சத்திரம், பழனி மற்றும் வேடசந்தூர் ஆகிய 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணிகளைத் தொய்வின்றி நடத்த விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் விதிமீறல்கள், வாக்காளர்களுக்குப் பணம் அல்லது பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதைத் தடுக்கப் பறக்கும் படைகள் மற்றும் நிலையான கூர்ந்தாய்வுக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்தின் முக்கிய எல்லைச் சாலைகள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைகளில் தற்காலிகச் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, வாகனங்கள் தீவிரமாகச் சோதனையிடப்பட்டு வருகின்றன.

அலுவலர்கள் மீதான நடவடிக்கை

மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள நிலைக்குழுக்களின் செயல்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, சில குழுக்களில் இடம்பெற்றுள்ள அலுவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் தேர்தல் விதிமுறைகள் குறித்த போதிய பற்றுணர்வின்றியும், மிகுந்த விழிப்பின்றியும் செயல்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக, வாகன சோதனையின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் சுணக்கத்துடன் செயல்பட்டது ஆய்வில் தெரியவந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடமையிலிருந்து தவறிய அந்த அலுவலர்களிடம் உடனடியாக விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது. "தேர்தல் என்பது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய திருவிழா. இதில் பணியாற்றும் ஒவ்வொரு அலுவலரும் மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். பாதுகாப்புப் பணிகளில் அலட்சியம் காட்டுவதை எவ்விதத்திலும் ஏற்க முடியாது. சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் அளிக்கும் விளக்கத்தின் அடிப்படையில், அவர்கள் மீது தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி துறை ரீதியான கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்," என்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

வெடிபொருள் விற்பனை மற்றும் சேமிப்பிற்குத் தடை

தேர்தல் காலத்தில் பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களைத் தவிர்க்கவும், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கவும் வெடிபொருள் சட்ட விதிகள் 1884-ன் கீழ் மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. தமிழக அரசின் அரசாணை எண்.(D) 454-ன் படி, தேர்தல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாட்களில் வெடிபொருள் விற்பனைக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உரிமம் பெற்று இயங்கி வரும் அனைத்து வெடிபொருள் விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் வெடிபொருள் கிட்டங்கிகள் கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் கட்டாயமாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்:

வாக்குப்பதிவு காலக்கட்டம்: 21.04.2026 முதல் 24.04.2026 வரை.

வாக்கு எண்ணிக்கை காலக்கட்டம்: 02.05.2026 முதல் 04.05.2026 வரை.

நிர்வாகத்தின் எச்சரிக்கை

இந்த உத்தரவை மீறி, தடை செய்யப்பட்ட நாட்களில் வெடிபொருள் கடைகளையோ அல்லது கிட்டங்கிகளையோ திறந்து வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும். மேலும், உரிமையாளர்கள் மீது இந்தியத் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை மூலம் கடுமையான குற்றவியல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மதித்து, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நேர்மையான முறையில் தேர்தல் நடைபெற முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் சரவணன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

