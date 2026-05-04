English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Dindigul Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள திண்டுக்கல் (Dindigul) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:31 AM IST

Trending Photos

கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
camera icon9
vijay
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 132), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். தமிழ்நாட்டின் முக்கிய வணிக மற்றும் தொழில் நகரமான திண்டுக்கல், அரசியல் ரீதியாக அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகும். கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் அதிமுக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியுமான திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் தொடர்ந்து இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

திண்டுக்கல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திண்டுக்கல் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மொத்தம் 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், இந்த முறை அனைத்துக் கட்சிகளுக்கிடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. 

திண்டுக்கல் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக: ஐபி செந்தில் குமார்
அதிமுக (AIADMK): திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): முத்தரசி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.நஜீர் ராஜா

திண்டுக்கல் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 241926
ஆண் வாக்காளர்கள்: 116779
பெண் வாக்காளர்கள்: 125127
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20

திண்டுக்கல் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி வாகை சூடினார்.

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் (அதிமுக) - 90,595 வாக்குகள் (46.43%)
இரண்டாம் இடம்: என். பாண்டி (மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - CPM) - 72,848 வாக்குகள் (37.34%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணிக் கட்சியான சிபிஎம் (CPM) வேட்பாளர் என். பாண்டியை 17,747 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

 பழனி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நிலக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்  
 நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Dindigul ResultDindigul DistrictDindigul Lok SabhaTN Assembly ElectionDindigul Srinivasan

Trending News