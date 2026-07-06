/திண்டுக்கல் : மாதம் ரூ.21,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Dindigul Jobs : மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் இயங்கும் திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி சுகாதாரப் பகுதிக்குட்பட்ட மலைவாழ் பகுதியில் பணிபுரிய தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்களை கீழே விரிவாகக் காண்போம்.
இந்த அறிவிப்பின்படி, ஜெனடிக் கவுன்சிலர் என்ற பதவிக்கு ஒரு காலிப்பணியிடம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மாதம் ரூ. 21,000/- தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்படும். மேலும், இந்த வேலைவாய்ப்பானது முற்றிலும் தற்காலிகமானது மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மட்டுமே நிரப்பப்பட உள்ளது.
இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல், உளவியல், அல்லது சமூகப்பணி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது GNM டிப்ளமோ அல்லது பி.எஸ்.சி நர்சிங் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்களின் வயது 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வியல் சூழலை நன்கு புரிந்துகொண்டு, அவர்களுடன் சிறந்த முறையில் தகவல் தொடர்பு கொண்டு பணியாற்றுவதற்காக, விண்ணப்பதாரர் கண்டிப்பாக பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மலைவாழ் பழங்குடியினருக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்க அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://dindigul.nic.in/notice-category/recruitment/ என்ற முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் உங்களுடைய கல்வித் தகுதிச்சான்றிதழ், இருப்பிடச்சான்றிதழ் மற்றும் சிறப்புத் தகுதிச் சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ் நகல்களுடன் 09.07.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் கீழே உள்ள முகவரிக்கு நேரில் அல்லது தபால் மூலமாகச் சென்றடைய வேண்டும்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம்,
மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
மீனாட்சிநாயக்கன்பட்டி,
திண்டுக்கல் - 624002.
தொடர்புக்கு: தொலைபேசி எண்: 0451-2432817 (அலுவலக வேலை நாட்களில் நேரில் அல்லது போன் மூலம் விவரங்களை அறியலாம்). மின்னஞ்சல் முகவரி: dphdgl@nic.in.