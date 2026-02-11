English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Annamalai: மார்ச் 5 வரை காத்திருப்பேன்! தேர்தல் நேரத்தில் அண்ணாமலை வைத்த கேடு!

Annamalai: மார்ச் 5 வரை காத்திருப்பேன்! தேர்தல் நேரத்தில் அண்ணாமலை வைத்த கேடு!

மார்ச் 5ம்தேதிக்கு முன்பாக பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தேர்தலுக்கு பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்து பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அண்ணாமலை பேசினார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:47 AM IST
  • மார்ச் 5 வரை கேடு.
  • திமுகவிற்கு அண்ணாமலை கெடு.
  • பழனியில் ஆர்ப்பாட்டம்.

Trending Photos

வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
camera icon7
Tamil Nadu weather
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
camera icon7
Tamannaah Bhatia
தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
vijay
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
Annamalai: மார்ச் 5 வரை காத்திருப்பேன்! தேர்தல் நேரத்தில் அண்ணாமலை வைத்த கேடு!

பழனியை தலைமையிடமாக கொண்டு தனி மாவட்டம் அறிவிக்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்து நிறைவேற்றாத திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பாஜக முன்னாள் மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து பழனியை பிரித்து பழனியை  தலைமையிடமாக கொண்டு பழனி மாவட்டம் அறிவிக்கப்படும் என கடந்த 2021ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின்போது  திமுக வாக்குறுதி அளித்தது‌. இந்நிலையில் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தற்போது வரை பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கவில்லை. இதையடுத்து பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிப்பதாக வாக்குறுதி அளித்து நிறைவேற்றாத திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக சார்பில் பழனி பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும், பாஜக திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட தலைவருமான கனகராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: TN Weather: தமிழகத்தில் பிப்., 13ஆம் தேதி மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் அப்டேட்

அண்ணாமலை பேச்சு!

அப்போது அவர் பேசியதாவது, இந்த போராட்ட்த்திற்கு பிறகு வருகிற 30 நாட்களுக்குள் பழனியை மாவட்டமாக திமுக அறிவிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றும், இல்லையென்றால் சட்டமன்ற தேர்தலில் நிற்க திமுகவிற்கு தகுதி இல்லை என்றும் பேசினார். பழனியும், பழனி வாழ் மக்களும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால் தமிழகத்தின் 39 மாவடட்மாக பழனியை அறிவிக்க வேண்டுமென பேசினார். மார்ச் 5ம்தேதிக்கு முன்பாக பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தேர்தலுக்கு பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்து பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அண்ணாமலை பேசினார். பழனி நகரம் கோவில் நகரமாக இல்லை.. குப்பை நகரமாக மாற்றி உள்ளது. 50ஆயிரம் பேரில் இருந்து 3லட்சம் பேர் வசிக்கும் தூய்மையான நகரத்தில்  இந்தியாவிலேயே பழனி  585வது இடத்தில் உள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு அமைச்சர்களும்  கொள்ளை அடிப்பதிலேயே குறியாக இருக்கிறார்களே தவிர நன்மை செய்வது பற்றி எதுவுமில்லை என்று அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு வைத்தார்.

சென்னை மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது

தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் மாவட்டம் ஒன்பது கோவை தான். சென்னை மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. கோவையின் மொத்த உற்பத்தி திறன் 1கோடியே 85லட்சம் ரூபாய். திண்டுக்கல் 35ஆயிரம் கோடி ரூபாய் உற்பத்தி திறன். கருணாநிதி பிறந்த இடம், சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இடம் என்று பார்த்து மாவட்டம் பிரிக்கப்பஞுகிறதே தவிர, மாவட்டத்தின் வருவாய், உற்பத்தி திறன் பார்த்து மாவட்டம் பிரிப்பதில்லை. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தனக்கு தேவையான இலாகா கொடுக்கவில்லை எனக்கூறி சென்னையில் விடுதியில் அறை அமைத்து தனக்கு வேறு இலாகா கேட்டு மிரட்டினார். கொள்ளை அடிப்பதற்காகவே திமுகவில் அமைச்சர்கள் இலாகாக்கள் கேட்கிறார்களே தவிர மக்கள் நலன்கருதி திமுக அமைச்சர்கள்  இலாகாக்கள் கேட்பதில்லை. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்கு முன்பாக பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே நிலைப்பாடு. பொதுமக்கள் துணையோடு அதற்கு போராடி வெற்றி பெறவேண்டும் என்றும், பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவரும் கையெழுத்து போட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பும் வகையில் கையெழுத்து இயக்கம் துவங்கவேண்டும் என அண்ணாமலை பேச்சு.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கும்பாபிஷேகத்திற்கும் கோவில் புனரமைப்பிற்கும் ஆண்டிற்கு 50கோடிருபாய் ஒதுக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்த திமுக இதுவரை 4ஆண்டுகளில் 82கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கி உள்ளது என்றும், யாரோ ஒரு பக்தர் கொடுத்த பணத்தில் நடத்தப்படும் கும்பாபிஷேகத்தின் போது இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு பல்லி போல் கோபுரம் அருகே ஒட்டிக்கொண்டு இருப்பார். பழனி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் வேட்புமனு தாக்கல் என்று யாராவது வந்தால் பொதுமக்கள் அவர்களை விடக்கூடாது‌. தமிழக முதலமைச்சரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு தேர்வாணையம்  செய்த குளறுபடியால் தேர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். நீட் தேர்வை நிறுத்துவதாக கூறிவிட்டு TNPSC தேர்வை நிறுத்தி வைத்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின். கே.என் நேரு 888 கோடி ரூபாய் பணம் வாங்கிக் கொண்டு பணி வழங்கியுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை குற்றச்சாட்டியுள்ளது. அதிகாரிகள் இடமாற்றத்தில் ஊழல், டெண்டர் அடிப்படையில் பணி கொடுப்பதில் ஊழல் என ஒரு துறையிலேயே இவ்வளவு ஊழல்.

இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

திருப்பதி கோவிலில் நடைபெறும் பணிகள் வருமானம் வெளிப்படைத்தன்மையாக உள்ளது. ஆனால் பழனி கோவில் குறித்து எதுவுமே வெளிப்படையாக கிடையாது. உண்டியல் வருவாய் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒருமுறை இரண்டு கோடி ரூபாய் எனக்கூறுவதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. பழனியை பொறுத்தவரை கோவில் என்ற அடையாளத்தை தாண்டி பொருளாதாரத்தில் முன்னேறுவது, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஆகியவை வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்‌. மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவ மனை பக்கம் 4ஆண்டுகள் 10மாதங்களாக முதலமைச்சர், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், உள்ளூர் அமைச்சர் என யாருமே எட்டிக்கூட பார்க்காமல் சட்டமன்றத்தில் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ் என்று பேசுவதாக அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு. ஆனால் பழனியில் சித்த மருத்துவ கல்லூரி அமைப்பதாக கூறிய திமுக ஒரு செங்கல்லை கூட வைக்க வில்லை‌‌ . அவ்வப்போது ஒத்த செங்கல் காரர் ஒருவர் வருவார். ஏன் தூக்குகிறோம்?  எதற்கு தூக்குகிறோம் என எதுவுமே தெரியாமல் வருபவர் துணை முதலமைச்சர். அவர் செங்கல்லை மட்டுமல்ல .. பாலிடாயிலை தூக்க சொன்னாலும் தூக்குவார் என்று கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். தொடர்ந்து பேச்சை நிறைவு செய்த அண்ணாமலை கோவைக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.

மேலும் படிக்க: 12 ஆண்டுகள் பணி செய்த பேராசிரியர்கள் திடீர் பணி நீக்கம்! தூத்துக்குடியில் போராட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
AnnamalaidindigulPalaniDMK GovernmentNDA alliance

Trending News