ஆண்டிப்பட்டி முருகன்... பழனியில் கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி? - 3 இளைஞர்கள் கைது

Dindigul Crime News: பழனியில் முருகன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மூன்று இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கொலை நடந்து 24 மணிநேரத்தில் குற்றவாளிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 27, 2026, 02:41 AM IST
  • ஆண்டிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் முருகன்.
  • ஆனால், முருகன் தேனியில் கொலை செய்யப்பட்டார்.
  • இந்த மர்மம் விசாரணையில் விலகியது.

Dindigul Crime News: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில், பாலசமுத்திரம் சாலையில் உள்ள வரட்டாற்று பாலத்தின் அருகே நேற்று முன்தினம் (ஏப். 25) அதிகாலை வயல் காட்டிற்குச் சென்ற பொதுமக்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் ஒருவர் கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்கு உயிரிழந்த முருகன் 

பொதுமக்கள் அருகில் சென்று பார்த்தபோது, அவர் பலத்த காயங்களுடன் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. அந்த நபர் அங்கிருந்தவர்களிடம் தாகத்தால் குடிக்கத் தண்ணீர் வேண்டும் என கேட்டு வலியில் துடித்துள்ளார். 

இதைக் கண்டு பதறிய பொதுமக்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸிற்குத் தகவல் தெரிவித்து விட்டு அவருக்கு உதவ முயன்றனர். ஆனால், ஆம்புலன்ஸ் சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அந்த நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

கட்டையால் தாக்கியதால் படுகாயம்

தகவலறிந்து வந்த பழனி தாலுகா போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த போயன் என்பவரது மகன் முருகன் (44) என்பது தெரியவந்தது. மர்ம நபர்கள் அவரைத் தலை மற்றும் உடல் பகுதிகளில் கட்டையால் கொடூரமாகத் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடி உள்ளனர்.

போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணை

​தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகன் எதற்காக திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு வந்தார்? அவர் என்ன தொழில் செய்து வருகிறார்? முன்விரோதம் காரணமாகக் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது குறித்துப் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், முருகன் கொலை வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த 3 குற்றவாளிகளைப் பழனி தாலுகா போலீசார் நேற்று (ஏப். 26) கைது செய்தனர். மேலும் இதுகுறித்த முதற்கட்ட தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

முருகன் பழனி வந்தது ஏன்?

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியைச் சேர்ந்த முருகன், உடுமலையில் உள்ள பேக்கரி ஒன்றில் மாஸ்டராகப் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்கச் சொந்த ஊர் சென்றிருக்கிறார். 

மீண்டும் பணிக்குத் திரும்பும் வழியில் பழனி வந்துள்ளார். பழனி பேருந்து நிலையத்தில் மது அருந்திய முருகனுக்கு, பாலசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த பழக்கமுள்ள மூவரை அழைத்துள்ளார். அன்று இரவு, முருகன் மற்றும் பாலசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர்கள் 3 பேரும் வரட்டாற்று பாலத்தின் அருகே அமர்ந்து மீண்டும் மது அருந்தி உள்ளனர்.

வாக்குவாதத்தால் வந்த சண்டை 

அப்போது அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட திடீர் வாக்குவாதம் முற்றியதில், ஆத்திரமடைந்த மூவரும் முருகனைக் கட்டையால் கொடூரமாகத் தாக்கிவிட்டுத் தப்பியோடி உள்ளனர். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், பாலசமுத்திரம் கோட்டை காளியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (22), நாகராஜ் (20) மற்றும் சங்கிலிதுரை (27) ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனர். 

கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் கொலைக்கான முழுமையான காரணம் குறித்துப் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கொலை நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளிகளை போலீசார் கைது செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

