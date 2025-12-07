திண்டுக்கல் அருகே அதிர்ச்சி.. இளைஞர் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை!

Tamil Nadu Crime news: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே கம்பிளியம்பட்டியை சேர்ந்தவர் பழனிச்சாமி. இவர் ரைஸ்மில் வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன் சுக்ரீவன் என்ற சூர்யா (வயது 28). இவர் மங்களப்பட்டியில் உள்ள இவர்களுக்கு சொந்தமான அரிசி அரவை மில்லில் வேலை செய்து வருகிறார். நேற்று (டிசம்பர் 06) வழக்கம்போல் மில்லில் வேலை முடிந்த பிறகு கம்பிலியம் பட்டிக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் ஊருக்கு அருகே உள்ள கருணாச்சியம்மன் கோவில் குளத்தின் கரையில் நேற்று இரவு (டிசம்பர் 06) சுக்ரீவன் என்ற சூர்யா (வயது 28) என்பவரின் தலையில் கல்லை போட்டு மர்ம நபர்கள் கொலை செய்து விட்டு தப்பி ஓடி விட்டனர். இந்த சூழலில், இன்று காலை (டிசம்பர் 07) அந்த வழியாக வந்தவர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் வாலிபர் இறந்து கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
பின்னர் இது குறித்து நத்தம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நத்தம் போலீசார் இறந்தவர் உடலை கைப்பற்றி உடற் கூறாய்விற்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கொலையாளிகள் யார் என்பது குறித்து நத்தம் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் திண்டுக்கல் ரூரல் டிஎஸ்பி நேரில் வந்து விசாரணை செய்து வருகிறார்.
இறந்தவரின் உடலைப் பார்த்து அவரது தாய் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. மேலும், திண்டுக்கல் நத்தம் அருகே வாலிபர் ஒருவரின் தலையில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் 13ஆம் தேதி வரை மழை இருக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!
மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ