English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஜனநாயகன் விவகாரம்.. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது - அமீர் பேட்டி!

ஜனநாயகன் விவகாரம்.. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது - அமீர் பேட்டி!

Ameer About Vijay Jana nayagan: ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது என இன்று அலங்காநல்லூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இயக்குநர் அமீர் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 17, 2026, 07:38 PM IST
  • ஜனநாயகன் விவகாரம்
  • விஜய்யின் அமைதி ஆபத்தானது
  • அமீர் பேட்டி

Trending Photos

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
camera icon7
AR Rahman
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
ஜனநாயகன் விவகாரம்.. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது - அமீர் பேட்டி!

உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான அமீர் வருகை தந்தார். அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் நடிகர் விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது என கூறினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இன்று அவர் பேசுகையில்,, சந்தனத் தேவன் திரைப்படம் விரைவில் வரும், ஆர்யா வந்தவுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்கும். இன்று அதிமுக சார்பில் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் தேர்தல் நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும் அறிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது. பெண்கள் வீட்டில் முடங்கி விடக்கூடாது. மற்ற விஷயங்களுக்காக வேலைக்கு வெளியில் செல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் வழங்கப்பட்டது. ஆண்களுக்கு பேருந்தில் இலவச பயணம் என்பது ஏற்புடையதல்ல. அது அவசியமற்றது.  

தணிக்கை வாரியம் வீரியமாக செயல்படுகிறது

ஜனநாயகன் திரைப்படம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பேச வேண்டும், நடித்திருக்கக் கூடிய நடிகர்கள் பேச வேண்டும், அதை பற்றி எந்த தகவலும் வெளி வராத போது நாம் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. தேர்தல் நேரம் என்பதால் தான் தணிக்கை வாரியம் இவ்வளவு வீரியமாக செயல்படுவதை பார்க்கின்றோம். தணிக்கைகுழு உள்நோக்கத்துடன் தான் செயல்படுகிறது என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. 

விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது 

ஜனநாயகன் திரைப்படம் மூலம் விஜய்க்கு அரசியல் நெருக்கைடியை பாஜக கொடுக்கிறதா என்பதை விஜய் தான் சொல்ல வேண்டும். விஜயும் சொல்லவில்லை, அவர் கட்சி நிர்வாகிகளும் சொல்லவில்லை. நாம் மட்டும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது. எது உண்மையான திராவிட கட்சி என்று அடையாளம் காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு விஜய்க்கு உள்ளதாகாவும் அவர் கூறினார். 

பராசக்தி படத்தில் 25 சென்சார் கட்

மேலும் பராசக்தி படத்தில் மொழிப்போர் வரலாறையும், அதில் சம்பந்தம்பட்ட கட்சியையும் அறிந்துக் கொள்ளக் கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் தணிக்கை வாரியம் பராசக்தி திரைபடத்திற்கு 25 சென்சார் கட் செய்துள்ளது. எதுவும் திணிக்கப்படவில்லை, அந்த திரைப்படங்களிலே சில வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து. 

சிவகார்த்திக்கேயன், ஜெயம்ரவி டெல்லி சென்றது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம்

அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெல்லியில் பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்டது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம். அவர்கள் ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டார்கள் என்பதற்காக திராவிட சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள், மக்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு ரூ.2,000! உயரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை.. இபிஎஸ் நச் பதில்!

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. உறைபனியும் இருக்கும்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
AmeervijayJana NayaganJallikattu

Trending News