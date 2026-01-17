ஜனநாயகன் விவகாரம்.. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது - அமீர் பேட்டி!

உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான அமீர் வருகை தந்தார். அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் நடிகர் விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது என கூறினார்.
இன்று அவர் பேசுகையில்,, சந்தனத் தேவன் திரைப்படம் விரைவில் வரும், ஆர்யா வந்தவுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்கும். இன்று அதிமுக சார்பில் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் தேர்தல் நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும் அறிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது. பெண்கள் வீட்டில் முடங்கி விடக்கூடாது. மற்ற விஷயங்களுக்காக வேலைக்கு வெளியில் செல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் வழங்கப்பட்டது. ஆண்களுக்கு பேருந்தில் இலவச பயணம் என்பது ஏற்புடையதல்ல. அது அவசியமற்றது.
தணிக்கை வாரியம் வீரியமாக செயல்படுகிறது
ஜனநாயகன் திரைப்படம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பேச வேண்டும், நடித்திருக்கக் கூடிய நடிகர்கள் பேச வேண்டும், அதை பற்றி எந்த தகவலும் வெளி வராத போது நாம் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. தேர்தல் நேரம் என்பதால் தான் தணிக்கை வாரியம் இவ்வளவு வீரியமாக செயல்படுவதை பார்க்கின்றோம். தணிக்கைகுழு உள்நோக்கத்துடன் தான் செயல்படுகிறது என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து.
விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது
ஜனநாயகன் திரைப்படம் மூலம் விஜய்க்கு அரசியல் நெருக்கைடியை பாஜக கொடுக்கிறதா என்பதை விஜய் தான் சொல்ல வேண்டும். விஜயும் சொல்லவில்லை, அவர் கட்சி நிர்வாகிகளும் சொல்லவில்லை. நாம் மட்டும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. விஜய் அமைதி காப்பது ஆபத்தானது. எது உண்மையான திராவிட கட்சி என்று அடையாளம் காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு விஜய்க்கு உள்ளதாகாவும் அவர் கூறினார்.
பராசக்தி படத்தில் 25 சென்சார் கட்
மேலும் பராசக்தி படத்தில் மொழிப்போர் வரலாறையும், அதில் சம்பந்தம்பட்ட கட்சியையும் அறிந்துக் கொள்ளக் கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் தணிக்கை வாரியம் பராசக்தி திரைபடத்திற்கு 25 சென்சார் கட் செய்துள்ளது. எதுவும் திணிக்கப்படவில்லை, அந்த திரைப்படங்களிலே சில வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து.
சிவகார்த்திக்கேயன், ஜெயம்ரவி டெல்லி சென்றது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம்
அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெல்லியில் பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்டது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம். அவர்கள் ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டார்கள் என்பதற்காக திராவிட சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள், மக்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
