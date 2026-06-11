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வழக்கமாக 21 குண்டுகள்... பாரதிராஜாவுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை ஏன்?

Bharathiraja Funeral Update: மறைந்த 'இயக்குனர் இமயம்' பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் 72 குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. ஏன் பாரதிராஜாவுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:10 PM IST
வழக்கமாக 21 குண்டுகள்... பாரதிராஜாவுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை ஏன்?
Image Credit: Bharathiraja Funeral Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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