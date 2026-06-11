/வழக்கமாக 21 குண்டுகள்... பாரதிராஜாவுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை ஏன்?

Bharathiraja Funeral Update: இயக்குநரும், நடிகருமான பாரதிராஜா, தனது 84வது வயதில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இவரது மகன் மனோஜ் பாரதிராஜா மாரடைப்பால் கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்தார். மொத்தம் 42 படங்களுக்கு மேல் இயக்கியிருக்கும் இவரது இழப்பு, ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பு என பலரும் கூறி வருகின்றனர். உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் காலமான தமிழ் திரையுலகின் 'இயக்குனர் இமயம்' பாரதிராஜாவின் உடல், தேனி மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு அருகே உள்ள அவரது சொந்தப் பண்ணைத் தோட்டத்தில் இன்று அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
அவரது உடல் இன்று காலை முதல் பொதுமக்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. பாரதிராஜாவின் உடலுக்குத் திரையுலகினர், அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். இதில் நடிகர் வடிவேலு இடுப்பில் துண்டைக் கட்டிக் கொண்டு, பாரதிராஜாவின் உடல் அருகே கதறி அழுது தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தினார்.
கவிஞர் வைரமுத்து ஆளுயர ரோஜா மாலையை அணிவித்து மௌனமாக கண்ணீர் வடித்தார். நடிகை ராதிகா, நிரோஷா, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இயக்குனர்கள் ராம், பார்த்திபன், பாக்கியராஜ், ஆர்.கே.செல்வமணி மற்றும் சித்ரா லட்சுமணன், சினேகன், விக்னேஷ், கருணாஸ், தாமு, நிழல்கள் ரவி உள்ளிட்ட ஏராளமான பிரபலங்கள் இறுதிவரை உடலின் அருகே அமர்ந்திருந்தனர்.
முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.நிர்மல் குமார், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு, ஆர்.பி.உதயகுமார் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். தன் திரைப்படங்களில் கிராமத்து கலாச்சாரத்தை அச்சு அசலாகக் காட்டிய பாரதிராஜாவிற்கு, தென்னகப் பாரம்பரிய முறைப்படி இறுதிச் சடங்குகள் செய்யப்பட்டன.
மரக்கால் நிறைய நெல் வைத்தல், பிறந்த வீட்டு மற்றும் புகுந்த வீட்டு கோடி வழங்குதல், நீர் மாலை எடுத்தல் போன்ற கிராமியச் சம்பிரதாயங்கள் முறையாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, பச்சை மூங்கில் மற்றும் தென்னங்கீற்றால் செய்யப்பட்ட பாடையில் பாரதிராஜாவின் உடல் காவல்துறையினரின் மரியாதையுடன் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்தியநாதன், திண்டுக்கல் சரக டி.ஐ.ஜி சசி மோகன் மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் முன்னிலையில், 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் பாரதிராஜாவின் உடல் தோட்டத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தமிழ் மண்ணின் கலாச்சாரத்தைத் திரையில் காட்டிய மாபெரும் கலைஞனுக்கு, தென் தமிழகப் பாரம்பரியப்படி திரையுலகினரும் பொதுமக்களும் கண்ணீருடன் இறுதி விடை கொடுத்தனர்.
VIDEO | Tamil Nadu: State honours, including a 72-gun salute by 24 police personnel, were accorded to filmmaker Bharathiraja as his last rites were held in Theni. pic.twitter.com/6LZzUhz1NW— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2026
பொதுவாக அரசு மரியாதையில் 21 குண்டுகள் மற்றும் 72 குண்டுகள் முழங்கப்பட்டு வருகிறது. மறைந்த தலைவர்கள், பிரபலங்களின் தகுதியை பொறுத்து அவர்களுக்கு இந்த எண்ணிக்கையிலான குண்டுகள் முழக்கப்படும். குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் போனற் அரசியல் பதவிகளை வகித்தவர்களுக்கு ராணுவ முறைப்படி 21 குண்டுகள் முழங்க இறுதிச்சடங்கில் மரியாதை செலுத்தப்படும்.
72 குண்டுகள் என்பது நாட்டின் உயரிய கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள், நாட்டின் தலைசிறந்த ஆளுமைகளுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க மரியாதை செலுத்தப்படும். அந்த வகையில், பத்மஸ்ரீ போன்ற நாட்டின் உயரிய விருதுகளை பெற்ற பாரதிராஜாவுக்கு 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.