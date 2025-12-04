English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • யூ-டர்ன் அடித்த டித்வா.. இன்னும் மழை முடியல.. 9ஆம் தேதி வரை சம்பவம் இருக்கு! எங்கெல்லாம்?

Cyclone Ditwah Heavy Rain Alert: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னை அருகே நிலை கொண்டிருந்த நிலையில், யு டர்ன் அடித்து புதுச்சேரி நோக்கி நகர்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:57 AM IST
  • புதுச்சேரி நோக்கி நகரும் டித்வா
  • 9ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழை தொடரும்
  • முழு விவரம்

Tamil Nadu Weather Alert: தென்மேற்கு வங்க்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில், நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 02) நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்தது. அதை தொடர்ந்து வடக்கு திசை நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஒரே இடத்தில் நிலை கொண்டிருந்தது. பின்னர் மீண்டும் வந்த பாதையிலேயே தெற்கு, தென்மேற்கு நோக்கி நேற்று நகர துவங்கியது. நேற்று பகல் நிலவரப்படி, புதுச்சேரி நோக்கி நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழந்துள்ளது. இன்று, இது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக, மேலும் வலுவிழக்க வாய்ப்புள்ளது.

தொடரும் மழை 

தமிழகம், புதுச்சேரியில் இன்றும், நாளையும் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும், 9ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மிதமான மழை தொடரும். கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, துாத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும், ஒருசில இடங்களில், இடி மின்னலுடன் லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், சென்னை எண்ணுார், ஹிந்துஸ்தான் பல்கலை ஆகிய இடங்களில் தலா, 15 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது. அடுத்தபடியாக, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு, 13; புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கத்தில் தலா, 12; சோழிங்கநல்லுார் சத்தியபாமா பல்கலை, மணலி புதுநகர், சென்னை வி.ஐ.டி., பல்கலை, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குடுமியான்மலை, இலுப்பூர் ஆகிய இடங்களில் தலா, 11 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது.

கடந்த 4 நாட்களாக கனமழை 

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு முதல் சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது. சென்னையில் புரசைவாக்கம், புளியந்தோப்பு. மதுரவாயல், பட்டாளம், நுங்கம்பாக்கம், கீழ்ப்பாக்கம், ஓட்டேரி, வியாசர்பாடி, புளியந்தோப்பு, எம்.கே.பி.நகர். முல்லை நகர். பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை காரணமாக கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி மழைநீரை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.செங்குன்றம், வடி சுற்றுவட்டாரங்களில் 2000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பள்ளிகளுக்கு இன்றும் விடுமுறை 

மாணவ மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக கடந்த மூன்று தினங்களாக பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து மழை நீடித்து வரும் நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 04) சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். மேலும், மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறும் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.    

மேலும் படிக்க: இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் நாள்!

