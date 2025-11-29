டிட்வா புயல்: சென்னையில் 75 கி.மீ., வேகத்தில் காற்று வீச வாய்ப்பு - கனமழை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Ditwah Cyclone Latest News Updates: வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் அமுதா இன்று மாலை 4 மணியளவில் அளித்த பேட்டியில் டிட்வா புயல் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை தெரிவித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "வங்கக் கடலில் நிலவும் டிட்வா புயல், சென்னையை நெருங்கும்போது புயலாகவே தொடரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இன்றும், நாளையும் விட்டு விட்டு கனமழை பெய்யும். சென்னையில் இன்று 75 கி.மீ., வேகத்தில் காற்று வீசலாம்.
திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று இரவு முதல் சென்னையில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் மழை படிப்படியாக குறையும், அன்று மட்டும் திருவள்ளூரில் மட்டும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமனை கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையாக இருந்தது. கடந்த 6 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக காரைக்காலில் 13 செ.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது" என்றார்.
