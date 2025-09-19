தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பு ரயில்கள்! முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

வரும் அக்டோபர் 1ம் தேதி வரவுள்ள ஆயுத பூஜை மற்றும் அக்டோபர் 20ம் தேதி வரவுள்ள தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சொல்ல திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக, தெற்கு ரயில்வே 6 புதிய வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. சென்னை, தாம்பரம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து தென் மாவட்டங்களான நெல்லை, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில், செங்கோட்டை மற்றும் கோவை மண்டலத்தில் உள்ள போத்தனூர் ஆகிய ஊர்களுக்கு இந்த சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று செப்டம்பர் 19 காலை முதல் தொடங்கியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: வேலூர் உட்பட வட மாவட்டங்களில்.. நாளை கனமழை வெளுக்கும்! வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
சிறப்பு ரயில்கள்
பண்டிகை காலங்களில், தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, தெற்கு ரயில்வே இந்த சிறப்பு ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில்களின் முழு விவரங்கள் செய்தி செய்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னை சென்ட்ரல் டூ செங்கோட்டை (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 23 வரை சென்னையில் இருந்து ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் பிற்பகல் 3:10 மணிக்கு இந்த சிறப்பு ரயில் புறப்படும். செங்கோட்டையிலிருந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு 9:00 மணிக்குப் புறப்படும். இந்த ரயில் அரக்கோணம், சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை, நெல்லை, தென்காசி வழியாக செல்லும். இந்த ரயில் முழுவதும் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகளை கொண்டது.
சென்னை எழும்பூர் டூ திருநெல்வேலி (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 25 முதல் அக்டோபர் 24 வரை சென்னையிலிருந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நண்பகல் 12:30 மணிக்கு புறப்படும். மேலும் நெல்லையிலிருந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும், இரவு 9:30 மணிக்கு புறப்படும். விழுப்புரம், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மானாமதுரை, விருதுநகர் வழியாக செல்லும்.
சென்னை சென்ட்ரல் டூ போத்தனூர் (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 25 முதல் அக்டோபர் 24 வரை சென்னையிலிருந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு 11:50 மணிக்குப் புறப்படும். போத்தனூரிலிருந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலை 6:30 மணிக்கு புறப்படும். அரக்கோணம், காட்பாடி, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை வழியாக செல்லும்.
தாம்பரம் டூ நாகர்கோவில் (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 28 முதல் அக்டோபர் 27 வரை தாம்பரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு புறப்படும். நாகர்கோவிலிருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும், இரவு 11:15 மணிக்கு புறப்படும். விழுப்புரம், சீர்காழி, தஞ்சாவூர், திருச்சி, மதுரை, நெல்லை வழியாக செல்லும்.
சென்னை எழும்பூர் டூ தூத்துக்குடி (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 28 வரை சென்னையிலிருந்து ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும், நண்பகல் 12:30 மணிக்கு புறப்படும். ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் இரவு 11:15 மணிக்குப் புறப்படும். விழுப்புரம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் வழியாக செல்லும்.
சென்னை சென்ட்ரல் டூ நாகர்கோவில் (வாராந்திர சிறப்பு ரயில்)
செப்டம்பர் 30 முதல் அக்டோபர் 29 வரை சென்னையிலிருந்து ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும், காலை 4:15 மணிக்குப் புறப்படும். நாகர்கோவிலிருந்து ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும், காலை 9:15 மணிக்கு புறப்படும். அரக்கோணம், சேலம், கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை, நெல்லை வழியாக செல்லும். பயணிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு, தங்களது பயணச்சீட்டுகளை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்து, பண்டிகை கால பயணத்தை எளிதாக்கி கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க: அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பேற்பது? தவெக விஜய்க்கு நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ