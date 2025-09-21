திங்கட்கிழமை வரும் தீபாவளி! எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்?

அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகை இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 20ம் தேதி திங்கட்கிழமை வர உள்ளது. இது அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவன பணியாளர்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியையும், எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2025ம் ஆண்டுக்கான தீபாவளி பண்டிகை திங்கட்கிழமை வருவதால், அதற்கு முந்தைய நாட்களான அக்டோபர் 18 சனிக்கிழமை மற்றும் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து, இயல்பாகவே மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கிறது. இந்த தொடர் விடுமுறை, பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு தயாராவதற்கும், சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்வதற்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
வெளியூர்களில் தங்கி பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான மக்கள், இந்த விடுமுறையை பயன்படுத்தி தங்கள் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து பண்டிகையை கொண்டாட திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இதனால், பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்களில் முன்பதிவு இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.
தீபாவளி கொண்டாட்டம்
தமிழகத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் தனித்துவமானது. தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் எழுந்து, எண்ணெய் குளியல் செய்வது முக்கிய மரபாக பின்பற்றப்படுகிறது. இது தீய சக்திகளை விலக்கி, புனிதத்தை அளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. பின்னர் புத்தாடை அணிந்து, வீட்டில் பூஜை செய்து, காலை முதலே பட்டாசுகள் வெடித்து, அதிரசம், முறுக்கு போன்ற பலகாரங்களை நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் பரிமாறிக்கொண்டு மக்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவார்கள்.
கூடுதல் விடுமுறைக்கான எதிர்பார்ப்பு
மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்தாலும், தீபாவளிக்கு மறுநாளான செவ்வாய்க்கிழமையும் அக்டோபர் 21 அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியில் பரவலாக எழுந்துள்ளது. அவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டால் மொத்தம் நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கும். இது வெளியூர் சென்று திரும்புபவர்களுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும். குறிப்பாக, தொலைதூர ஊர்களுக்கு சென்று திரும்புவோர், போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்த்து, நிம்மதியாக பயணிக்க இந்த கூடுதல் விடுமுறை உதவும் எனப் பலரும் கருதுகின்றனர். இதுவரை, தமிழ்நாடு அரசு அக்டோபர் 20ம் தேதியை மட்டுமே தீபாவளி பண்டிகைக்கான பொது விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது. மக்களின் எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அரசு கூடுதல் விடுமுறை குறித்த அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
