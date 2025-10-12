தீபாவளி ஏலச்சீட்டு, பேக்கரி வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ஸ்வீட், காரம் விற்பனை களைகட்டியிருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் இது தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களையும் எச்சரிக்கையையும் கொடுத்தது. லைசென்ஸ், உணவு தரம், விற்பனை உள்ளிட்ட எல்லாவற்றுக்கும் இந்த விதிமுறைகளை இனிப்பு, காரம் விற்பனை செய்பவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது. இந்த சூழலில் திருச்சி மற்றும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இனிப்பு, காரம் விற்பனை தொடர்பாக முக்கிய எச்சரிக்கை மற்றும் வழிமுறைகளை இப்போது வெளியிட்டுள்ளனர்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
எதிர்வரும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் விதவிதமான இனிப்பு பலகாரங்கள். கார வகைகள் மற்றும் கேக் போன்ற பேக்கரி உணவு பொருட்களை மக்கள் விரும்பி வாங்கி உண்பதும், சொந்த பந்தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்குவதும் நமது கலாச்சாரமாக விளங்கி வருகிறது.
மேலும் தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக இனிப்பு மற்றும் காரவகைகளுக்கு சீட்டு நடத்துபவர்கள் உட்பட அனைத்து தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களும் உணவு பாதுகாப்புத் துறையில் பதிவு செய்து உரிமம் பெற்று பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இனிப்பு, காரவகைகள் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பவர்கள் தரமான மூலப்பொருட்களைக் கொண்டு சுத்தமானதாகவும், சுகாதாரமானதாகவும் தயாரித்து பாதுகாப்பான உணவு பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். உணவு தயாரிப்பில் கலப்படமான பொருட்களையோ அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு அதிகமான நிறமிகளையோ உபயோகிக்கக் கூடாது. மேலும், ஒரு முறை பயன்படுத்திய சமையல் எண்ணெயை மறுபடியும் சூடுபடுத்தி உணவு தயாரிக்க பயன்படுத்தக் கூடாது. ஒரு முறைக்கு மேல் பயன்படுத்திய எண்ணெயை அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரிடம் வழங்கவேண்டும்.
பேக்கிங் செய்யப்பட்ட உணவு பொருட்களுக்கு விபரச் சீட்டு இடும்போது அதில், தயாரிப்பாளரின் முழுமுகவரி, உணவு பொருளின் பெயர், தயாரிப்பு (அ) பேக்கிங் செய்யப்பட்ட தேதி, காலாவதியாகும் காலம், பேட்ச் குறியீடு மற்றும் உரிமம், பதிவு எண் சைவ மற்றும் அசைவ குறியீடு குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
உணவு பொருட்களை ஈக்கள், பூச்சிகள் மற்றும் கிருமி தொற்று இல்லாத இடத்தில் வைத்து பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்திட வேண்டும். சுகாதாரமான சூழலில் பண்டிகை காலத்தில் மட்டும் பலகாரங்கள் தயாரிப்பவர்கள் உட்பட அனைத்து தயாரிப்பாளர் மற்றும் விற்பனையாளர்களும் உடனடியாக https://foscos.fssai.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம் 2006 ன் கீழ் தங்களது வணிகத்தினை உரிமம் அல்லது பதிவு பெற்று கொள்ள வேண்டும். மேலும் நிரந்தர இனிப்பு, கார வகைகள் மற்றும் பேக்கரி வைத்திருப்பவர்கள் சுகாதார குறியீடு சான்றிதழ் (Hygiene Rating Certificate) பெற வேண்டும்.
வீதிகளை மீறும்பட்சத்தில் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பொதுமக்களும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தாங்கள் பலகாரங்கள், காரவகைகள் மற்றும் கேக் போன்ற உணவுப் பொருட்களை வாங்கும் போது உணவு பாதுகாப்பு துறையில் உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்களில் மட்டும் வாங்குமாறும், பேக்கிங் செய்யப்பட்ட பொருட்களை பற்றிய விபரச்சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே வாங்க வேண்டும்.
மேலும் உணவு தொடர்பான புகார்கள் ஏதும் இருப்பின் 9444042322 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கும், unavupukar@gmail.com. என்ற மின்னஞ்சல் மூலமும், புகார் அளிக்கலாம். மேலும் கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் நுகர்வோர் குறை தீர்ப்பு செயலியை (TN Food safety consumer App (or) Food safety connect) பதிவிறக்கம் செய்தும் https://foscos.fssai.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள Consumer Grievances வழியாகவும் புகார் செய்யலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவிப்பு
தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் இனிப்பு பலகாரங்கள், காரங்கள் மற்றும் கேக் போன்ற பேக்கரி உணவு பொருட்களை தயாரிப்பவர்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் இனிப்பு மற்றும் கார தின்பண்டங்கள் சீட்டு நடத்துபவர்கள் உட்பட அனைத்து தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையில் பதிவு செய்து உரிமம் பெற்று, பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள், தரமான மூலப்பொருட்களைக் கொண்டு சுகாதாரமான முறையில் தயாரித்து, பாதுகாப்பான உணவுப் பொருட்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
உணவு தயாரிப்பில் கலப்படமான பொருட்களையோ, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு அதிகமான வர்ணங்களையோ உபயோகிகக் கூடாது எனவும் உணவுப் பாதுகாப்பு துறை ஆய்வின்போது, தரமற்ற பொருட்கள் மற்றும் உணவு எண்ணெய்கள் பலமுறை பயன்படுத்தியது கண்டறியப்பட்டால், பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும்,பேக்கிங் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுக்கு, விவரச்சீட்டு (லேபிள்) இடும்போது அதில், தயாரிப்பாளரின் முழு முகவரி, உணவுப் பொருளின் பெயர், தயாரிப்பு (அ) பேக்கிங் செய்யப்பட்ட தேதி, காலாவதி தேதி, சைவ மற்றும் அசைவக் குறியீடு ஆகியவற்றை அவசியம் குறிப்பிட வேண்டும்.
மேலும், உணவுப் பொருட்களை ஈக்கள், பூச்சிகள் மற்றும் கிருமி தொற்று இல்லாத வகையில் சுகாதாரமான சூழலில் வைத்து பொது மக்களுக்கு விற்பனை செய்திடல் வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். அனைத்து வகையான உணவு வணிகர்களும் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலகத்தினை
தொடர்பு கொண்டு, இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம் 2006 ன் கீழ், தங்களது வணிகத்தினை பதிவு செய்து உரிமம் பெற்று கொள்ள வேண்டும். இதற்கான இணையதள முகவரி foscos.fssai.gov.in.மேலும், இது உணவுப் பொருட்கள் தொடர்பான புகார்கள் ஏதும் இருப்பின், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறையின் Whats App எண் 94440 42322-ற்கு புகார் தெரிவிக்கலாம் எனவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | தீபாவளி பண்டிகை : பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு
மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.8000 பென்சன் பெற விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமைத் தொகையை வைத்து ஏமாற்றுகிறீர்களா...? - நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி கேள்வி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ