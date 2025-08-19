English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு பேருந்துகளில் செல்வோருக்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Diwali 2025: தீபாவளி பண்டிகை இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் வர உள்ள நிலையில் அதற்கான டிக்கெட் புக்கிங் தற்போது தொடங்கிய நடைபெற்று வருகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:18 AM IST
  • தீபாவளி பேருந்து முன்பதிவு.
  • தற்போது தொடங்கி உள்ளது.
  • தமிழக அரசு அறிவிப்பு.

அரசு பேருந்துகளில் செல்வோருக்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை போன்ற மாவட்டங்களில் இருந்து தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் இருக்கும். கடைசி நேரத்தில் டிக்கெட்டுகள் கிடைக்காமல் பலரும் சிரமப்படுவதும் உண்டு. பொதுமக்களின் இந்த சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட் புக்கிங் நடைபெற்று வருகிறது. ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் தீபாவளி முன்பதிவு தற்போது தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய விரும்புவோர் தற்போது ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தவெக மதுரை மாநாடு: தொண்டர்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள் - விஜய் கடிதம்

தீபாவளி பண்டிகை

இந்த ஆண்டு தீபாவளி அக்டோபர் 20ஆம் தேதி வருகிறது. மற்ற பண்டிகைகளை விட தீபாவளி மற்றும் பொங்கலுக்கு மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம். இதனால் வழக்கமான பேருந்துகளை விட கூடுதல் பேருந்துகள் இந்த பண்டிகை காலங்களில் இயக்கப்படும். தீபாவளிக்கு முன்பு சொந்த ஊர் செல்வதற்கும், பண்டிகை முடிந்து மீண்டும் வருபவர்களுக்கு ஏதுவாக கூடுதல் பேருந்துகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு இயக்கி வருகிறது. அதேபோல இந்த ஆண்டும் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. 

90 நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு 

தற்போது தீபாவளி பண்டிகைக்காண டிக்கெட் முன்பதிவு அரசு பேருந்துகளில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக அரசின் டிஎன்எஸ்டிசி இணையதளம் மூலமும், டிஎன்எஸ்டிசி ஆப் மூலமும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். இதனால் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வோர் இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்வது நல்லது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த முன்பதிவின் மூலம் கடைசி நேரத்தில் டிக்கெட் கிடைக்காமல் ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க முடியும். மேலும் சரியான நேரத்தில் சொந்த ஊருக்கு சென்று அடையலாம். 

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகமான கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கினாலும் பொதுமக்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை. கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்திருந்தனர். இந்த ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கூடும் என்றும் அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அதற்கான முன்னேற்பாடுகளும் இப்போது இருந்தே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ரயிலில் தொடங்கப்பட்ட தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிய பத்து நிமிடங்களில் முடிந்து விட்டது. தற்போது அரசு பேருந்துகளில் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கி உள்ளதால் பொதுமக்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

