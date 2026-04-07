”ரொம்ப பீல் பண்றேன்.. தவறான கூட்டணியில் இருந்தோம்" வருத்தத்தில் பேசிய பிரேமலதா!

Premalatha Vijayakanth On DMK Alliance: தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. இதில் இந்த முறை திமுக மாபெரும் கூட்டணியுடன் களம் காண்கிறது. இந்த தேர்தலில் புதியதாக தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ளது. திமுக கூட்ணியில் சேர்ந்த தேமுதிக்குவுக்கு 10 தொகுதிகளை திமுக கொடுத்துள்ளது. மேலும், தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக
விருதாச்சலம், விருதுநகர், தருமபுரி, குடியாத்தம் (தனி), சேலம் மேற்கு, போளூர், பல்லாவரம், திருத்தணி, ஒமலூர், மைலம் ஆகிய 10 தொகுதிகளில் தேமுதிக போட்டியிடுகிறது. இதில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் விருதாச்சலத்திலும், விஜயபிரபாகரன் விருதுநகரில் போட்டியிடுகின்றனர். முதல்முறையாக தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. இந்த கூட்டணியில் இணைந்தது குறித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேற்று (ஏப்ரல் 6) உருக்கமாக பரப்புரையில் பேசியுள்ளார்.
விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேற்று பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளுக்கு மத்தியில் பேசிய அவர், "மற்றவர்கள் பேசுவதை நான் அமைதியாக கேட்பேன். நான் பேசுவது மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கும். ஆனாலும், மற்றவர்கள் என்ன கருத்து சொல்கிறார்கள் எதைப்பற்றி பேசுகிறார்கள். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எதற்காக சொல்கிறார்கள் நான் படிக்கும் காலத்திலிருந்து பாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்.
திமுக கூட்டணி குறித்து பேசிய பிரேமலதா
எல்லோரும் பேசினார்கள் கேப்டன் ஆற்றிய பணிகளைப் பற்றி பேசினார்கள். அண்ணன் கணேசன் அவர்களை நேற்று தான் சந்தித்தேன்/ முதல்முறையாக என்னுடைய பிறந்தநாளுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்தார். நேற்றுதான் அவரை முதல்முறையாக சந்தித்தேன். உடனே ஜெல்லாக மாறிவிட்டார் உடன்பிறப்பு மாதிரி அவரும் மனம் விட்டு என்னிடம் பேசினார். அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் என் மனம் விட்டு அண்ணனிடம் பேசினேன். எங்களுடைய உறவுகள் அண்ணன் தங்கை உறவுகள் போல் இருந்தது. இன்று அவரும் வேட்பமான தாக்கல் செய்தார் நானும் வேப்பமனு தாக்கல் செய்தேன்.
எவ்வளவு முறை திமுகவுடன் கூட்டணி கூட்டணி என்று பேசும்போது எல்லாம் அது நடக்கவில்லை. ஏன் நடக்கவில்லை என்று இன்றுவரை எனக்கு தெரியவில்லை. கேப்டன் கட்சி துவங்கி 2011 வரை யாருடனும் கூட்டணி வைக்காமல் அவரால் முடிந்ததை மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் செய்தார். முதல்முறையாக நாங்கள் மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்தும் தற்போதும் அது தொடர்கிறது. அதே கூட்டணி ஆனால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடன் தலைமையில் நடக்கும். ஆனால் அதற்கு இப்போ பெயர் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு வெற்றி கூட்டணி என்று பெயர்.
"இத்தனை ஆண்டுகள் தவறான கூட்டணி"
இப்படி ஒரு கூட்டணி அமையும் போது தான் அப்படி ஒரு கூட்டணி அமையும் கலைஞர் கருணாநிதி சொன்னார். கடைசி நிமிடத்தில் அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ஆனால் தற்பொழுது கலைஞர் ஐயாவும் உயிரோடு இல்லை. எங்கள் அன்பு தெய்வம் கேப்டனும் உயிரோடு இல்லை. இருவரும் தெய்வமாக இருந்து ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணியை அமைத்து அதற்கு தெய்வங்களாக இருந்து வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்,
இந்தக் கூட்டணி 200 தொகுதி அல்ல 210 தொகுதிகளில் மகத்தான வெற்றி பெறும். எங்கள் அன்பு அண்ணன் ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராகுவது உறுதி. ஏழாவது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும். இதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. பிரபஞ்சம் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் நம்மளை இணைக்கும் அப்படித்தான் எங்கள் கூட்டணி அமைந்தது.
கேப்டன் அவர்கள் முதலமைச்சருக்கு தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டால் உடனே அழைப்பை ஏற்றுக் கொண்டு உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் உடனே வாருங்கள் என அழைப்பார். அந்த நாட்களை எல்லாம் தற்போது நினைக்கும் பொழுது ஏன் இவ்வளவு நாள் இந்த கூட்டணி அமையவில்லை என்று நான் வருத்தப்படுகிறேன். இத்தனை ஆண்டுகள் நாங்கள் தவறான கூட்டணியில் இருந்திருக்கிறோம். இப்பொழுதுதான் அதற்கு வழி பிறந்து இருக்கிறது.
இதுவரை தேமுதிக பயன்படுத்தி கொண்டு சுயலாபம் பெற்றவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர். இதில் முதன் முதலில் திமுக உடனான கூட்டணி வைத்துள்ளேன். சொன்னதை செய்யும் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நிறைகுடம் தழும்பாது குறைகுடம் தழும்பும் என்பார்கள். அதுபோல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் கொடுத்தார். முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பதை மறந்து மூன்றாம் தர பேச்சாளராக எடப்பாடி பேசி வருகிறார். எங்களை விட்டு விடுங்கள் ஏன் எங்களை பற்றி பேசுகிறீர்கள். எனக்கு முதல் வீடு விருத்தாசலம் தான். முருகனுக்கு அறுபடை வீடு என்பது போல தேமுதிகவுக்கு முதல் வீடு விருத்தாசலம்" என்று பேசினார்.
மேலும் படிக்க: "யார் ICUவுக்குப் போவார்கள்?" - எடப்பாடிக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம்
மேலும் படிக்க: யாருடன் கூட்டணி? பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொன்ன முக்கிய தகவல்!
மேலும் படிக்க: திமுக தேமுதிக கூட்டணி: எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி? பிரேமலதா சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்
