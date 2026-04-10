ஸ்டாலின் முன்பே திருமாவளவனுக்கு அவமரியாதை? பிரேமலதா செய்த காரியம்.. மேடையில் பரபரப்பு

Thirumavalavan Premalatha Issue: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக, பாஜக, நாதக, தவெக என அனைதது கட்சிகளும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் திமுக மாபெரும் கூட்டணியில் களம் காண்கிறது. கிட்டதட்ட 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து இத்ந தேர்தலில் திமுக களம் காண்கிறது. இந்த தேர்தலில் சில கட்சிகள் புதிதாக வந்துள்ளனர்.
விசிகவை அவமதிக்கும் தேமுதிக
அதாவது, காங்கிரஸ், விசிகி, தேமுதிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக, மமக, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடம் திமுக கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. இதில், கூட்டணிக்கு புதிதாக வந்த தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளும், விசிகவுக்கு வெறும 8 தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக ஒதுக்கியது. இந்த தேர்தலில் விசிக இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளை திமுகவிடம் கேட்டது.
இதனால், விசிகவுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் செயல்பாடுகளின் மூலம் விசிகவும் தன்னை அதற்கு தகுதிப்படுத்திக் கொண்டது. ஆனால், தேமுதிகவின் வருகையாலும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 தொகுதிகளை கூடுதலாக பெற்றதாலும் விசிகவுக்கு வர வேண்டிய அந்த 2 தொகுதிகளில் சிக்கல் ஏற்பட்டு, அவர்களுக்கு 8 தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக ஒதுக்கியது.
இதனால், திருமாவளவன் உட்பட விசிக தொண்டர்கள் ரொம்ப அப்செட்டில் இருக்கின்றனர். இதற்கிடையில், இந்த 8 தொகுதிகளில் திருமாவளவன் காட்டுமன்னார் கோயிலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தார். 2026 தேர்தலுக்கு தமிழக அரசியல் களம் மாற இருப்பதாக கூறி, திருமாவளவன் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தார். ஆனால், அந்த முடிவில் மறுநாளே பின்வாங்கனார்.
மேடையிலேயே திருமாவளவனுக்கு நடந்த சம்பவம்
இதற்கு திமுகவின் அழுத்தமே காரணம் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருமாவளவன் மாநில அரசியலுக்கு திரும்ப திமுக விரும்பவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், காட்டுமன்னார் கோயிலில் ஜோதிமணி என்பவர் போட்டியிடுகிறார். இதற்கிடையில், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாக, திருமாவளவனை அவமதித்துள்ளார்.
அதாவது, கடலூர் மாவட்டத்தில் நேற்றுமுன்தினம் பொதுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் திருமாவளவன், ஸ்டாலின், பிரேமலதா உள்ளிட்ட முக்கியமானோர் கலந்து கொண்டனர். கடலூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் 9 சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களை விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அப்போது, தொகுதி வாரியாக வேட்பாளர்களின் பெயரை குறிப்பிட்டு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தும்போது, அவர்கள் எழுந்து வணக்கம் வைப்பது தான் வாடிக்கையான ஒன்றாக இருக்கிறது. இப்படி தான் திருமாவளவன் கடலூரில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்கும்போது, வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொரும் வரும், எழுந்து நின்று வணக்கம் வைத்தனர். அப்போது, தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பெயரை சொல்லி, திருமாவளவன் அறிமுகப்படுத்தினார்.
பிரேமலதாவுக்கு கண்டனம்
அப்போது, பிரேமலதா விஜயகாந்த் எழுந்து நிற்காமல், சிரித்தப்படியே அமர்ந்திருந்தார். இது திருமாவளவனை அவமதிக்கும் செயலாக இருக்கிறது. ஒரு கட்சி தலைவரை பிரேமலதா அவமதித்தது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. அதே நேரத்தில், ஸ்டாலின பிரேமலதா விஜயகாந்த் பெயரை அறிவித்தபோது, எழுந்து நின்று வணக்கம் செலுத்தினார்.
ஸ்டாலின் கூறும்போது எழுந்து நின்ற பிரேமலதா, திருமாவளவன் கூறும்போது, சிரித்தப்படியே அமர்ந்திருந்தார். இது அவரின் ஆவணத்தையும், சாதிய பாகுபாட்டை காட்டுவதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, திருமாளவனனை கொஞ்சம் கூட மதிக்காத பிரேமலதாகவுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும் எனவும் விசிகவினர் கூறி வருகின்றனர். இப்படி அப்பட்டமாக திருமாவளவன் அவமதிப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இதற்கு விசிகவினர் கண்னடம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் முழுக்க சாதிய கண்ணோட்டத்தில் தான் அரங்கேறி இருக்கிறது அப்பட்டமாக தெரிகிறது. ஆனால், தேமுதிகவோ சாதிய கண்ணோட்டத்தில் பிரேமலதா அப்படி செய்யவில்லை என விளக்கம் அளிக்கின்றனர். ஆனால், விசிக மீது சில வருத்தங்கள் இருப்பதாகவும் கூறிகின்றனர். ஆனால், பிரேமலதாவின் செயலால் விசிகவின் கடும் கோபத்தில் இருக்கின்றனர்.
விசிக போட்டியிடும் தொகுதிகள் என்னென்ன?
திருப்போரூர் தொகுதியில் பன்னீர் தாஸ், செய்யூர் தொகுதியில் சிந்தனை செல்வன், அரக்கோணத்தில் எழில் கலோலின், திண்டிவனத்தில் வன்னியரசு, கள்ளக்குறிச்சியில் மாலதி, பண்ருட்டியில் அப்துல் ரஹ்மானி, காட்டுமன்னார் கோவிலில் ஜோதிமணி, பெரியகுளத்தில் ஆற்றல் அரசு ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். விசிகவுக்கு 6 தனித் தொகுதிகளும், 2 பொது தொகுதிகளும் என 8 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கி இருக்கிறது.
தேமுதிக வேட்பாளர்கள்
இந்த தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகரன், தருமபுரியில் இளங்கோவன், சேலம் மேற்கு தொகுதியில் மோகன்ராஜ், ஓமலூரில் இளங்கோவான், மைலம் தொகுதியில் வெங்கடேசன், பல்லவாரத்தில் முருகேசன், திருத்தணியில் கிருஷ்ணமூர்த்தி, குடியாத்தம் தொகுதியில் பிரதாப், போளூர் தொகுதியில் சரவணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி - விசிக ஏன் அதிருப்பதியில் உள்ளது?
பதில் - திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது. 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், குறைவான தொகுதிகள் கிடைத்தால் விசிகி அதிருப்தியில் இருக்கிறது.
2) கேள்வி - திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
பதில் - 2026 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு வெறும் 8 தொகுதிகளே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
3) கேள்வி - திருமாவளவன் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா?
பதில் - முதலில் திருமாவளவன் காட்டுமன்னார் கோயிலில் போட்டியிடுவதாக அறவித்தார். அதன்பிறகு, போட்டியிடவில்லை என திருமாவளவன் பின்வாங்கினார்.
