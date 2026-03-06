English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்பாளர்கள்! ஒவ்வொருவரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்பாளர்களின் சொத்து பட்டியல்: கோடிகளில் புரளும் அன்புமணி... தம்பிதுரை மனைவிக்கு இத்தனை கோடி கடனா? முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 6, 2026, 01:13 PM IST
  • மாநிலங்களவை தேர்தல்.
  • வேட்பாளர்கள் சொத்து பட்டியல்.
  • கோடிகளில் புரளும் அன்புமணி.

மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்பாளர்கள்! ஒவ்வொருவரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும்  நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தலுக்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் வரும் 26ம் தேதி மாநிலங்களவை தேர்தலும் நடைபெற உள்ளது. இந்த முறை மாநிலங்களவை தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அன்புமணி ராமதாஸ், அதிமுக தம்பிதுரை, தேமுதிக எல்.கே.சுதீஷ் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட உள்ளனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின் படி தேர்தலில் போட்டியிடும் ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களும் தங்களது சொத்து மதிப்பு விவரங்களை வெளியிட வேண்டும். தங்களிடம் உள்ள நகை, அசையும், அசையா சொத்துக்கள், கடன் விவரங்கள், வழக்கு விவரங்கள் போன்றவற்றை பிரமாண பத்திரத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில் தற்போது மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்களின் சொத்து வீரர்கள் வெளியாகி உள்ளது. யார் யாரிடம் எவ்வளவு சொத்துக்கள் உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

பாமக வேட்பாளர் அன்புமணி ராமதாஸ்

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாணப்பத்திரத்தின் படி, அன்புமணி பெயரில் ரூ.1.52 கோடி, அவரது மனைவி சௌமியா பெயரில் ரூ. 16.85 கோடி, மகளின் பெயரில் ரூ. 93.82 லட்சம் என மொத்தம் ரூ. 19.32 கோடிக்கு அசையும் சொத்துகள் உள்ளன.

மேலும் அன்புமணி வசம் ரூ. 6.85 லட்சமும், சௌமியா பெயரில் ரூ. 48.79 கோடியும் அசையா சொத்துக்கள்  உள்ளது. நகை மற்றும் வைரத்தை பொறுத்தவரை, அன்புமணியிடம் 960 கிராம் தங்கம் உள்ளது. மனைவி சௌமியாவிடம் 2,927 கிராம் தங்கமும், ரூ. 1.64 கோடி மதிப்பிலான 151.51 காரட் வைர நகைகளும் உள்ளன . மகளிடம் 551.80 கிராம் தங்கமும், ரூ. 4.34 லட்சம் மதிப்பிலான வைரமும் உள்ளது.

அன்புமணியின் குடும்ப மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 68.17 கோடியாக உள்ள நிலையில், மனைவி சௌமியா பெயரில் ரூ. 8.99 கோடி அளவுக்கு கடன் உள்ளது. அன்புமணி மீது மருத்துவ கல்லூரி அங்கீகார புதுப்பித்தல் முறைகேடு தொடர்பான வழக்கு ஒன்றும் நிலுவையில் உள்ளது .

அதிமுக வேட்பாளர் தம்பிதுரை

அதிமுகவின் மூத்த தலைவரான தம்பிதுரை மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 1.02 கோடி வருவாய் வருகிறது.  தம்பிதுரை குடும்பத்தின் அசையும் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 10.81 கோடியாகவும், அதே சமயம் அசையா சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 59.88 கோடியாக உள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக இவர்களின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 70.69 கோடியாகும். தம்பிதுரை மனைவி பானுமதியிடம் 3.04 கிலோ தங்கம் மற்றும் 30.60 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் உள்ளன. இவர்களிடம் 70 கோடிக்கும் மேல் சொத்துகள் இருந்தாலும், இவரது மனைவி பானுமதி பெயரில் ரூ. 15 கோடி கடன் உள்ளது. தம்பிதுரை மீது எவ்வித குற்றவியல் வழக்குகளும் இல்லை.

தேமுதிக வேட்பாளர் எல்.கே.சுதீஷ்

தேமுதிக சார்பில் போட்டியிடும் எல்.கே.சுதீஷின் பெயரில் ரூ. 11.03 கோடி, மனைவி பூர்ணஜோதி பெயரில் ரூ. 13.17 கோடி, அவர்களது குடும்பத்தினர் பெயரில் ரூ. 5.35 கோடி என அசையும் சொத்துக்கள் உள்ளன. மேலும் சுதீஷ் வசம் ரூ. 28.16 கோடியும், மனைவி வசம் ரூ. 19.69 கோடியும் அசையா சொத்துக்கள் உள்ளது. சுதீஷிடம் 450 கிராம் தங்கம், 2 கிலோ வெள்ளி, ரூ. 4.83 லட்சம் மதிப்பிலான வைரங்கள் உள்ளன. அவரது மனைவியிடம் 1.5 கிலோ தங்கமும், 2.85 கிலோ வெள்ளியும் உள்ளது. சொத்துக்கள் இருந்தாலும் சுதீஷ் பெயரில் ரூ. 4.72 கோடியும், மனைவி பெயரில் ரூ. 5.24 கோடியும் கடன் உள்ளது. இவர் மீது 4 குற்றவியல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்

திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான திருச்சி சிவா தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாணப் பத்திரத்தின்படி, அவரது குடும்பத்தினரின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 7.75 கோடியாகும். இதில் இவருக்கு வங்கி கடன் ரூ.1.06 கோடியும், வருமான வரி நிலுவை ரூ.3.04 லட்சமும் உள்ளது. 

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கிறிஸ்டோபரின் பெயரில் ரூ. 9.22 லட்சம் மதிப்பில் அசையும் சொத்துகளும், ரூ. 1.07 கோடி மதிப்பில் அசையா சொத்துகளும் உள்ளன. இவருக்கு எவ்வித வழக்குகளோ, வங்கி கடன்களோ இல்லை. 

