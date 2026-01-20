English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுக போட்ட 4 முக்கிய தீர்மானம்! 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீடும் டார்கெட்

திமுக போட்ட 4 முக்கிய தீர்மானம்! 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீடும் டார்கெட்

DMK : 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முன்னெடுப்பது குறித்து திமுக நான்கு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 20, 2026, 07:47 PM IST
  • 2026 தேர்தலுக்கு புயல் வேகத்தில் ரெடியாகும் திமுக
  • மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட முக்கிய உத்தரவு
  • பெண் வாக்காளர்களை குறிவைத்து பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கிறது

Trending Photos

இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
camera icon13
horoscope
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
&#039;வெங்காரம்&#039; உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
camera icon7
Vengaram
'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA
திமுக போட்ட 4 முக்கிய தீர்மானம்! 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீடும் டார்கெட்

DMK : தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் திமுக, ஆட்சியை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் உள்ளது. இதனையொட்டி தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று திமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் நான்கு முக்கிய தீர்மானங்களை திமுக நிறைவேற்றியுள்ளது. அனைத்து வீடுகளையும் டார்க்கெட் செய்யும் நோக்கில் பிரச்சார வியூகத்தை அமைத்துள்ளது திமுக. அந்தவகையில் இன்றைய திமுக கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தீர்மானம்  : 1 - வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் வீடு வீடாக மகளிர் பரப்புரை

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, கட்டணமில்லா விடியல் பேருந்து பயணம், தோழி விடுதிகள், புதுமைப்பெண் திட்டம், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் என எண்ணற்ற மகளிர் மேம்பாட்டுத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி, தமிழ்நாட்டுப் பெண்களை உலகளவில்  ‘வெல்லும் தமிழ்ப்பெண்களாக’ மாற்றியுள்ள மாண்புமிகு கழகத் தலைவர் அவர்களின் தலைமையில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வென்று திராவிட மாடல் 2.0 அமைந்திடும் வகையில், நமது திராவிட மாடல் அரசு பெண்களுக்குச் செய்துள்ள சாதனைத்திட்டங்களைப் பெண்களிடம் எடுத்துக்கூறி மகளிரின் முழுமையான ஆதரவு கழகத்திற்கு மட்டுமே என்ற நிலையை உறுதி செய்திட வேண்டும்.

பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8-ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் 10 மகளிர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலம் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்குட்பட்ட வீடுகளில் வீடு வீடாகப் பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும், அதுபோது கழக அரசின் மகளிர் நலத்திட்டங்களை எடுத்துக்கூறியும், சாதனைத் திட்டங்களின் துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கியும் மக்களிடம் கழகத்திற்கான ஆதரவைத் திரட்டிட வேண்டும் எனவும், இந்தப் பரப்புரை மூலம் பெண்கள் வாக்கு சிந்தாமல் சிதறாமல் முழுமையாக கழத்திற்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

தீர்மானம்  : 2 - தமிழ்நாடு தலைகுனியாது - பரப்புரை

பிப்ரவரி-1 முதல் பிப்ரவரி-28 வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ பரப்புரையை மேற்கொள்ளும் வகையில் நட்சத்திரப் பரப்புரையாளர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து தலைமைக்கழகம் அனுப்பி வைத்திட வேண்டும். நட்சத்திரப் பரப்புரையாளர்கள் ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் தலா 4 இடங்களில் தெருமுனை கூட்டங்கள் அல்லது அரங்கக் கூட்டங்களாக பரப்புரை செய்வதுடன், தங்கள் சுற்றுப்பயணத்தின் போது மண்டலப் பொறுப்பாளருடன் இணைந்து ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் முக்கியப் பிரமுகர்கள், இளைஞர்கள்/ மாணவர்கள், தொழில் முனைவோர் உள்ளிட்டோரை சந்தித்தும் கலந்துரையாடலாக பரப்புரையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தீர்மானம்  : 3 - ‘என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ -

உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் பிப்ரவரி 7-ல் விருதுநகரில் தென் மண்டல இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெற உள்ளது.  சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைத் திறம்பட எதிர்கொள்ளும் வகையில், தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் ‘என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ வெற்றிக்கான வியூகம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து கழக வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் (BLA-2), 100 வாக்காளர்களுக்கு ஒருவர் என நியமிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி குழு உறுப்பினர்கள் (BLC) மற்றும் வாக்குச்சாவடி டிஜிட்டல் முகவர்கள் (BDA) ஆகியோரைத் தேர்தல் பணிக்கு முழுமையாகத் தயார் செய்யும் வகையில் ‘‘என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி’’ -  வாக்குச்சாவடிக் குழுவினருக்கான பயிற்சி மாநாடுகளை நான்கு மண்டலங்களில் நடத்திட இக்கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது. அதன்படி பிப்ரவரி-11 அன்று சென்னை மற்றும் விழுப்புரம் மண்டலங்களுக்கான மாநாட்டை தாம்பரம் - படப்பையிலும்,  பிப்ரவரி-14 அன்று வடக்கு  மண்டலம்  மாநாட்டை திருப்பத்தூரிலும், பிப்ரவரி-21 அன்று தெற்கு மண்டலம் மாநாட்டை மதுரையிலும், பிப்ரவரி-27 அன்று மேற்கு மண்டலத்திற்கான மாநாட்டை கோவையிலும் நடத்தப்படுகிறது.

தீர்மானம்  : 4 - ‘ஸ்டாலின் தொடரட்டும்; தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்’ - கழக மாநில மாநாடு

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கழத்தின் வெற்றியை பறை சாற்றும் வகையில் மார்ச்-8 அன்று தீரர்கள் கோட்டமாம் திருச்சியில் 10 இலட்சம் கழக உடன்பிறப்புகள் கலந்து கொள்ளும் ‘ஸ்டாலின் தொடரட்டும்; தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்’ மாபெரும் கழக மாநில மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது.

இந்த தீர்மானங்கள் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அரசின் திட்டங்களினால் பயனடைந்துள்ள பெண் வாக்காளர்களை நோக்கியே திமுகவின் முழு பிரச்சார யுக்தியும் இருப்பது இந்த தீர்மானங்களிலேயே தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | பக்தர்களே அலர்ட்! பழனி முருகன் கோயிலில் மேஜர் மாற்றம்.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! பெண்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | ஓசூர் விமான நிலையத்தை தடுக்க... சந்திரபாபு நாயுடு போடும் தனி கணக்கு - பின்னணி என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

DMKTamil Nadu Assembly election2026 Tamil Nadu Assembly ElectionDMK Today Meeting

Trending News