கைகோர்க்கும் திமுக - அதிமுக? விஜய்யை வீழ்த்த திராவிட கட்சிகள் வியூகம்!

திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க திட்டம் தீட்டுகிறது என்றும் திராவிட மரபை மீட்டெடுக்க வியூகம் என்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. 

Written by - R Balaji | Last Updated : May 6, 2026, 11:41 PM IST
  • தவெக ஆட்சி அமைக்க 6 சீட்கள் தேவை
  • இதற்கிடையில் திமுக - அதிமுக கைக்கோர்க்க திட்டம் என தகவல்
  • விஜய்யை வீழ்த்த திராவிட கட்சிகள் வியூகம்?

மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க கைகோர்க்கிறது என்ற செய்திகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன. இது திராவிட கட்சிகளின் மரபை மீட்டெடுக்க ஒரு யூகம் என கூறப்படுகிறது. 

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 108 இடங்களில் வென்றது. இதை அடுத்து திமுக 73 இடங்களிலும் அதிமுக 53 இடங்களிலும் வென்றிருக்கிறது. இதனால் இரு திராவிட கட்சிகள் தனிபெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் இரண்டாம் இடத்திற்கும் மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிக தொகுதிகளில் வென்று முதல் இடத்தை பிடித்த தவெக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்து வருகிறது. அதாவது இந்த இரு திராவிட கட்சிகளை விட தவெக அதிக இடங்களில் வென்றுள்ளதால் அவர்கள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மற்ற கட்சிகளுடன் பேசி வருகின்றனர். 

தவெகவிற்கு 6 சீட்கள் தேவை 

தவெக பெரும்பான்மை பெற 11 இடங்கள் தேவையாக இருந்தது. இந்த சூழலில் மே 06 அன்று காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தவெகவிற்கு அளிப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதன் மூலம் தவெகவிற்கு 5 சீட்டுகள் கூட கிடைத்துள்ளது. இதனால் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 6 சீட்டுகள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. இதற்காக அவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் பேசி வருகின்றனர். அவர்களும் தங்களின் முடிவை கலந்தாலோசித்து கூறுவதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். ஆளுநரிடமும் விஜய் பெரும்பான்மையான அறிவிக்க அவகாசம் கேட்ட நிலையில், ஆளுநர் அர்லேகர் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம் அளித்துள்ளார். 

தவெகவிற்கு ஆதரவளிக்க மறுத்த அதிமுக 

இதற்கிடையில் அதிமுக தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்காது என உறுதியாக தங்களது முடிவை கூறியது. இந்த சூழலில், பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முழுக்க முழுக்க வீசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை நம்பியே தவெக உள்ளது. இதை தவிர்த்தால் பாமக அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஆக இருக்கிறது. 

திராவிட மரபை மீட்டெடுக்க யூகம் 

இந்த நிலையில் தான் அதிமுக மற்றும் திமுக கைகோர்த்து தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க திட்டம் தீட்டுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி விடுகின்றன. அதாவது எடப்பாடி பழனிச்சாமி (அதிமுக) ஆட்சி அமைக்க திமுக தனது ஆதரவை அளிக்க திட்டம் தீட்டுவதாகவும் அதேசமயம் இருவரும் தங்களின் திராவிட மரபுகளை மீட்டெடுக்க யூகம் வகித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

திமுக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி 

தற்போதைய நிலைப்படி, திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளிவந்தது பிறகு, அவர்களிடம் 68 சீட்கள் உள்ளன. மறுபக்கம் அதிமுகவிடம் கூட்டணி கட்சிகள் சேர்த்து 53 சீட்டுகள் உள்ளன. இரண்டையும் சேர்த்தால் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய 118 என்ற மெஜிக் நம்பர் கிடைத்துவிடும். இவர்களிடம் மொத்தமாக 121 சீட்டுகள் உள்ளன. மேலும் இந்த தகவல் ஒரு வேலை உண்மையானால் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை நடக்காத ஒன்றாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

