/இணையும் திமுக - அதிமுக? கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி! அரசியலில் பரபரப்பு

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்ததில் இருந்து தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாகவே இருந்து வருகிறது. தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க கூடுதலாக 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டதால் அவர்கள் பதவியேற்க ஒரு வார காலம் ஆனது. இந்த இடைபட்ட நாட்களில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இது தமிழகத்தையே அரசியல் நகர்வுகளை திரும்பி பார்க்க வைத்தது.
இந்த நிலையில், அந்த பேச்சு தற்போது சூடுபிடித்துள்ளது. அதாவது விஜய்யின் தவெகவை எதிர்க்க இரு பெரும் கட்சிகளும் இணைய முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன. இந்த பரபரப்புக்கு ஒரு வகையான காரணமாக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி வெளியிட்டுள்ள கருத்து.
அவர், “அதிமுக ஒன்றும் தீண்டத்தகாத கட்சி அல்ல. பல்வேறு காலகட்டங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றனர். திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டணி அமைத்தால் என்ன தவறு என அவர் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் புதிய விவாதங்களை கிளப்பி உள்ளன.
திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளியேறி உள்ள நிலையில், திமுக எதிர்கால அரசியல் வியூகத்தை தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படியான நிலையில், ஆர்.எஸ். பாரதியின் இந்த கருத்து வெறும் பேச்சா அல்லது எதிர்கால திட்டம் வெளிப்பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும், திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட பல தொகுதிகளில் இன்னும் சில மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறக்கூடும் என பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், தவெகவை தனித்தனியாக எதிர்பதற்கு பதிலாக திமுக - அதிமுக ஒன்றாக எதிர்த்தால், அது தாக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் என்பதால் இத்தகைய பேச்சுகள் நடந்து வருவதாக தெரிகிறது.
ஆனால் இதனை இரு கட்சி தொண்டர்களும் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி முன்னால் வந்து நிற்கிறது. அதாவது, கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளாக ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து களத்தில் நின்றவர்கள், தற்போது திடீரென எப்படி ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவார்கள், இதனை அவர்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற கேள்வி உள்ளது. இது கண்டிப்பாக ஆலோசிக்கப்பட வேண்டியவை.
திமுக மற்றும் அதிமுக என இரண்டு தரப்பில் இருந்தும் இது தொடர்பான எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வரவில்லை என்றாலும் ஆர்.எஸ். பாரதியின் கருத்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது அவர் கொடுக்கும் ஒரு சிக்னலா என தொண்டர்களை சிந்திக்க வைக்கிறது. இருப்பினும், தமிழக அரசியல் களம் சந்தித்து வரும் தற்போதைய புதிய திருப்பங்கள், இங்குள்ள பாரம்பரிய அரசியல் போக்கையே தலைகீழாக மாற்றக்கூடும் என்பது மட்டும் தெளிவாகப் தெரிகிறது.