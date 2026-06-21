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இணையும் திமுக - அதிமுக? கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி! அரசியலில் பரபரப்பு

தமிழகத்தில் தவெகவின் அசுர வளர்ச்சியைத் தடுக்க, 60 ஆண்டுகால அரசியல் எதிரிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் கைகோர்க்க முடிவெடுத்துள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்களும், அதற்கு வலுசேர்க்கும் ஆர்.எஸ்.பாரதியின் கருத்தும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:54 PM IST
இணையும் திமுக - அதிமுக? கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி! அரசியலில் பரபரப்பு

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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இணையும் திமுக - அதிமுக? கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி! அரசியலில் பரபரப்பு
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