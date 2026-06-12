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மேட்டூர் அணை திறக்காதது ஏன்? முதல்வர் விஜய்க்கு திமுக, அதிமுக சரமாரி கேள்வி!

மேட்டூர் அணை ஜூன் 12 அன்று திறக்கப்படாததால் டெல்டா விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ள நிலையில், தற்போதைய விஜய்யின் தவெக அரசை திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:07 PM IST
மேட்டூர் அணை திறக்காதது ஏன்? முதல்வர் விஜய்க்கு திமுக, அதிமுக சரமாரி கேள்வி!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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