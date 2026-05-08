திமுக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சியா? விஜய்யை தடுக்க நடக்கும் மெகா பிளான்.. சாத்தியமா? ஒரு அலசல்!

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் உள்ள நிலையில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி ஆட்சிக்கு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில் இதற்கு சாத்தியமுள்ளதா? கூட்டணி கட்சிகள் என்ன சொல்லும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
திமுக, அதிமுக கட்சிகளிடம் இருக்கும் எம்எல்ஏ-க்கள்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்த்து 73 இடங்களில் வென்றன. இதில் காங்கிரஸ் பிரிந்து தவெகவுடன் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி அமைத்துவிட்டது. இதனால் தற்போது திமுகவிடம் 68 இடங்கள் அதாவது எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே உள்ளனர். மறுபக்கம் அதிமுகவிடம் அவர்களது கூட்டணி கட்சிகளை சேர்த்து 53 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இரண்டையும் சேர்க்கும் பட்சத்தில் 121 எம்எல்ஏக்கள் கிடைப்பார்கள். ஆனால் இதற்கு திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுவே பெரிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது.
யாரிடம் எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர்
திமுக 59 அதிமுக 47 என மொத்தம் 106 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இதில் ஒரு சபாநாயகர் கழித்தால் 105 ஆகும். இதனால் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 13 இடங்கள் தேவையாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க: திமுக - அதிமுக கூட்டணி... கனிமொழி சொன்ன நச் பதில் - எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்களா?
கூட்டணி கட்சிகளிடம் இருக்கும் எம்எல்ஏக்கள்
அன்புமணி பாமக 4, முஸ்லிம் லீக் 2, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் 4, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 2, தேமுதிக 1, பாஜக 1, அமமுக 1 என கூட்டணி கட்சிகளை சேர்த்து 15 சீட்டுகள் கிடைத்துவிடும். ஆனால் இதில் தான் மிகப்பெரிய சிக்கல் உள்ளது.
அதாவது பாமக வந்தால் விசிக வராது. பாஜக இருந்தால் முஸ்லிம் லீக் வராது. இந்த இரண்டு கட்சிகள் ஒத்துக்கொள்ளாத நிலையில், 4 எம்எல்ஏக்கள் குறைவார்கள். இதனால் 118 என்ற பெரும்பான்மை எண்ணை நிரூபிக்க முடியாத சூழல் ஏற்படும்.
மற்றொரு காம்பினேஷன்
திருமாவளவன் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் இந்த கூட்டணியை விரும்பாத நிலையில், பாமக மற்றும் பாஜக என வேண்டாம் என்ற அதிமுக மற்றும் திமுக முடிவு எடுத்தாலும் விசிக 2, முஸ்லீம் லீக் 2, கம்யூனிஸ்ட் 4, தேமுதிக 1 மற்றும் அமமுக 1 என மொத்தம் பத்து எண்ணிக்கை தான் கிடைக்கும். எனவே இதற்கும் சாத்தியம் இல்லை. அதேபோல் வேறு காம்பினேஷன்களுக்கு இங்கே இடமில்லை. ஏனெனில் கம்யூனிஸ்ட் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டார்கள். அதனால் மேற்கண்ட இரண்டு காம்பினேஷன்களிலும் திமுக - அதிமுக சேர்த்து ஆட்சி அமைக்க தேவையான எண்ணிக்கை இல்லை.
திமுக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி சாத்தியமற்றது
இதன் காரணமாக விஜய்யின் தவெகவுடன் காங்கிரஸ் சென்ற நிலையில், இன்னும் கம்யூனிஸ்ட்கள், விசிக, முஸ்லிம் லீக் மட்டுமே சென்றால் போதுமானது. இந்த வியூகம் மட்டுமே சாத்தியமானது. அதே சமயம் அதிமுக உடைந்து 32 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுடன் வந்தால் மட்டுமே வேறு கூட்டணி சாத்தியம். ஆகையால் திமுக மற்றும் அதிமுக சேர்ந்தால் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று கூறுவது மிகவும் சாத்தியமற்றதாக தெரிகிறது.
தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்குமா விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்
தமிழகத்தில் ஒரு புதிய கட்சி அதாவது தற்போதைய நிலைப்படி தவெக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றால், திருமாவளவன் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட்கள் மனசு வைத்தால் மட்டுமே நடக்கும். இல்லையெனில், தமிழகம் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி நோக்கி செல்லும். மேலும், 6 மாதம் அல்லது ஒரு வருடத்திற்குள் மறுதேர்தல் வரும்.
மேலும் படிக்க: விஜய்யால் CM ஆகவே முடியாது? நீதிமன்றம் சென்றாலும் எடுபாடாது! தவெக செய்த மிகப்பெரிய தவறு