உறுதியானது கூட்டணி... காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28+1... நிரூபித்து காட்டிய ஸ்டாலின்!

DMK Congress Alliance: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
மனநிறைவான தொகுதி பங்கீடு
காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழுத் தலைவர் கிரீஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீட்டை உறுதிசெய்தனர். மேலும், தொகுதி பங்கீடு மனநிறைவாக உள்ளது என்றும் அண்ணா அறிவாலயத்தில் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்தபோது தெரிவித்தார்.
பத்திரிகைச் செய்தி
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28+1
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்ற தொகுதிகள், 1 மாநிலங்களவை சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய மாநிலங்களவை தேர்தலில் ஒரு சீட் ஒதுக்கப்படும் என திமுக உறுதியளித்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தற்போது காலியாக உள்ள நான்கு மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நாளையுடன் (மார்ச் 5) நிறைவடைய உள்ளதால், நாளை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார். காங்கிரஸ் வேட்பாளரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் அறிவிக்கும் என்றும் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்திருந்தார். தற்போது தமிழ்நாட்டின் தொகுதி பங்கீடு முடிந்திருக்கும் நிலையில், அடுத்து புதுச்சேரி குறித்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என கிரீஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார். ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் கிரீஷ் சோடங்கர் இருவரும் பதிலளிக்காமல் சென்றனர்.
ராஜ்யசபா தேர்தல் - திமுக வேட்பாளர்கள்
மேலும், திமுக மொத்தம் 4 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நிரப்ப வேண்டிய நிலையில், கூட்டணி கட்சிகளான தேமுதிகவுக்கும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தலா 1 சீட்டை திமுக வழங்கியிருக்கிறது. மீதம் உள்ள இரண்டு இடங்களுக்கு திமுகவின் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
3 தொகுதிகள் அதிகம்
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் 25 தொகுதியில் போட்டியிட்டு 18 தொகுதிகளில் வென்றது. அதன்பின், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவெரா 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து அந்த தொகுதியில் அவரது தந்தை ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் போட்டியிட்டு வென்றார், அவரும் 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து, திமுக அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றது. இதனால், காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 17 ஆக குறைந்தது.
நிரூபித்து காட்டிய ஸ்டாலின்
2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து திமுக - காங்கிரஸ் மாநில அளவிலும், மத்தியிலும் கூட்டணியில் இருந்து வருகிறது. 2013ஆம் ஆண்டில் திமுக, காங்கிரஸ் உடனான உறவை முறித்துக்கொண்டது. அதன்பின், 2014 மக்களவை தேர்தலில் இரண்டு கட்சிகளும் தனித்தனியே தேர்தலை சந்தித்தன. ஆனால், மீண்டும் 2015இல் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது. அதாவது கடந்த 22 ஆண்டுகளில் சுமார் இரண்டு வருடங்கள் மட்டுமே இருக்கட்சிகளும் பிரிந்தனர். கடந்த சில நாள்களாகவே திமுகவில் நிலவி வந்த இழுபறி தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. தொடர்ந்து கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து செல்வதில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது.
41இல் தொடங்கி 28இல் முடிந்த பேச்சுவார்த்தை
ஆரம்பத்தில் காங்கிரஸ் 41 தொகுதிகளை கேட்ட நிலையில், திமுக 25 தொகுதிகளுடன் ஒரு மாநிலங்களவை தொகுதியை வழங்குவதாக தெரிவித்தது. அப்போது காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை குழு தலைவர் கிரீஷ் சோடங்கர் ஊடகம் ஒன்றில், 25 தொகுதிகள் போதாது என பேசியிருந்தார். இதனால், திமுக - காங்கிரஸ் இடையே குழப்பம் ஏற்பட்டது. அந்த வகையில் நேற்று, செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் ஆகியோர் முதலமைச்சரை அவரது இல்லத்திலேயே சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
