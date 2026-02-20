திமுக கூட்டணி! தேமுதிகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்? காங்கிரஸ் வெளியேறுகிறதா?

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் குறைந்த நாட்களே உள்ள நிலையில் தற்போது திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் கூட்டணிகளுக்கான இடங்களை நிரப்பி வருகின்றனர். தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி வைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்த நிலையில், யாரும் எதிர் பார்க்காத விதமாக திமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ளது. திமுக மற்றும் தேமுதிக கூட்டணி வைப்பது இதுவே முதல் முறை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக தேமுதிகவிற்கு திமுக கூட்டணியில் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் ஒதுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. தேமுதிகவின் வருகையால் காங்கிரஸ் வெளியேறுமா என்ற சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ளன.
திமுக - தேமுதிக கூட்டணி
நேற்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கூட்டணியில் இணைந்தார். கடந்த தேர்தலில் அதிமுக பக்கம் இருந்த தேமுதிகவிற்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கொடுக்கப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால் கடைசி நிமிடத்தில் அவர்களுக்கு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கப்படவில்லை. அதன் காரணமாகவும் இந்த முறை அதிமுக பக்கம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது திமுக கூட்டணியில் நிச்சயம் ஒரு ராஜ்யசபா சீட் தருவதாகவும், அதனால் தான் இந்த கூட்டணி முடிந்ததாகவும் அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
செய்தியாளர் சந்திப்பு
முதலமைச்சரை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், "தேமுதிக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் விருப்பப்படியே திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளோம். 2016-லேயே கேப்டன் விஜயகாந்த் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்பினார், அது 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போது நிறைவேறியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
விஜயகாந்த் மறைவிற்கு பிறகு தேமுதிக சந்திக்கும் முதல் சட்டமன்றத் தேர்தல் இதுவாகும். 2016ல் கருணாநிதி தேமுதிகவை திமுக கூட்டணிக்கு கொண்டுவர கடும் முயற்சி செய்தார், ஆனால் அப்போது மக்கள் நலக் கூட்டணி உருவானதால் அது சாத்தியாகவில்லை. தற்போது விஜயகாந்த் இல்லாத சூழலில், அவரது ஆசைப்படி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைந்துள்ளதாக பிரேமலதா நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிமுக கூட்டணி
கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தது தேமுதிக, தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக பக்கம் வந்துள்ளனர். இதற்கு ராஜ்யசபா சீட்டும், அதிமுகவுடன் ஏற்பட்ட விரிசலும் தான் முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்பதால் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அதிருப்தியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. திமுக தரப்பில் அமைச்சர் ஏவ வேலு மற்றும் கே என் நேரு ஆகியோர் தொடர்ந்து நடத்திய பேச்சு வார்த்தையின் மூலம் இந்த கூட்டணி இறுதி ஆகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
காங்கிரசுக்கு சிக்கல்
தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் வந்ததால், காங்கிரஸிற்கு என்ன ஆகும் என்ற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளது. தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டால் காங்கிரஸ்க்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் குறையுமா என்ற கேள்விகளும் எழுந்து வருகிறது. இந்த முறை காங்கிரஸ் தங்களுக்கு கூடுதல் சீட் வேண்டும் என்றும், அமைச்சரவையில் பங்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வைத்து வருகின்றனர். இதனால் திமுக கூட்டணியில் கடந்த ஒரு மாதமாக சலசலப்பு நிலவி வருகிறது. திமுக - தேமுதிக கூட்டணி முடிவானது தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் உள்ள தேமுதிக வாக்கு வங்கியை திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
