சட்டமன்ற தேர்தல்: திமுக எத்தனை தொகுதியில் போட்டி.. கூட்டணி கட்சிகளின் நிலை என்ன?

DMK Alliance Seat Sharing Assembly Election: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் திமுக அணி, அதிமுக அணி, நாம் தமிழர், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டது. தவெக வேட்பாளர்களை பட்டியலை தயாரித்து வருகிறது. அதே போல, திமுக கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும், விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தவர்களிடம் நேர்காணலையும் திமுக தலைமை நடத்தி வருகிறது. எனவே, இதுவரை திமுக க கூட்டணியில் இதுவரை எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை பார்ப்போம்.
திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள்
திமுக, காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், தேமுதிக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, மக்கள் நீதி மய்யம், மக்கள் விடுதலை கட்சி, ஆதித்தமிழர் பேரவை, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, எஸ்டிபிஐ, மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி, முக்குலத்தோர் பிலிப்படை, கொங்கு இளைஞர் பேரவை, திராவிட வெற்றிக் கழகம், புதிய திராவிட கழகம் என 21 கட்சிள் திமுக கூட்டணியில் உள்ளன.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை திமுக தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது வரையிலும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, விசிக, மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நிறைவு பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 இடங்கள், விசிக 8 இடங்கள், மதிமுக 4 இடங்கள், மமக 2 இடங்கள், கொமதேக 2 இடங்கள், ஐயூஎம்எல் 2 இடங்கள், சிபிஐ 5 இடங்கள், சிபிஎம் 5 இடங்களை திமுக ஒதுக்கியது.
தற்போது வரையிலும் 56 இடங்கள் கூட்டணி கட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 7 இடத்தில் கூட்டணி கட்சிகள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது. தற்போது திமுவிடம் மொத்தம் 186 இடங்கள் திமுகவுடன் உள்ளது. இன்னும் மக்கள் நீதி மய்யம், தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை. அதேபோல பல்வேறு கட்சிகள் திமுகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சட்டமன்ற தேர்தலில் இடங்கள் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியுள்ளது.
திமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டி?
குறிப்பாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி, எஸ்.டி.பி.ஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படை, சமத்துவ மக்கள் கழகம், மூவேந்தர் முன்னேற்ற கழகம், கொங்கு இளைஞர் பேரவை உன்னிடம் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதில் ஒரு சில கட்சிகளுக்கு திமுக ஒரு இடம் வழங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்த பிறகு திமுகவிடம் 162 லிருந்து 163 இடங்கள் மட்டுமே தனித்துப் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் திமுக கூட்டணியில் உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடக்கூடிய கட்சிகள் என மொத்தமாக சேர்த்து உதய சூரியன் சின்னத்தில் மட்டும் 175 இருந்து 176 வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 173 இடங்களில் தனித்து போட்டியிட்டது. உதயசூரியன் சின்னத்தில் கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுதோடு சேர்த்து மொத்தம் 187 இடங்களில் போட்டியிட்டது. ஆனால் இந்த முறை திமுக குறைவான தொகுதிகளில் தான் போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஏனென்றால் திமுக கூட்டணியில் புதிதாக பல்வேறு கட்சிகள் இணைந்துள்ளதால் திமுக தனித்துப் போட்டியிடுவதிலும் அதேபோல உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடக்கூடிய எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்து.
2021 தேர்தல் முடிவுகள்
2021 சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக 133 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 18 தொகுதிகளிலும், விசிக 4 தொகுதிகளிலும், சிபிஐ, சிபிஎம் தலா ஒரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது. மொத்தம் 159 இடங்களில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. என்டிஏ கூட்டணியை பொறுத்தவரை, அதிமுக 66 இடங்கள், பாரதிய ஜனதா கட்சி 4 இடங்கள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 5 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. 234 தொகுதிகளில் மொத்தம் 75 இடங்களை அதிமுக கூட்டணி கைப்பற்றியது.இந்த நிலையில், வரும் தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், களத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணைந்துள்ள நிலையில், அவர் யாருடைய வாக்கை பிரிப்பார் என்பதே கேள்வியாக இருந்து வருகிறது. இதனால், வரும் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக இடையே கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
