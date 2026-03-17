திமுக கூட்டணியில் விசிகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்? முக்கிய வேட்பாளர் யார்?

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தேதிகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற உள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் இந்த தேர்தல் தேதிக்காக தான் காத்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்நிலையில் தேர்தல் தேதிக்கான அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்து அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் திமுக மீண்டும் தங்களது ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. குறிப்பாக 20க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளை தங்களது கூட்டணியில் இணைத்துள்ளது. அதில் திமுக தலைமையில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மதிமுக, சிபிஐ சிபிஎம், தேமுதிக, மக்கள் நீதி மையம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்துள்ளனர். காங்கிரஸ் மற்றும் மதிமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு ஏற்கனவே இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மற்ற கட்சிகளுக்கான பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் அனைத்துக் கட்சிகளுக்குமான தொகுதி பங்கீடுகள் முடிவடையும் என்றும், வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எத்தனை சீட் ஒதுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது.
மேலும் படிக்க: ராமதாஸ் பாமக + தவெக.. விஜய்யின் பிளான் என்ன? தைலாபுரம் செல்லும் செங்கோட்டையன்
விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த முறை இரட்டை இலக்கத்தில் சீட் கேட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் தொல் திருமாவளவனுக்கு அடுத்தபடியாக துணைப் பொதுச்செயலாளர் எஸ்எஸ் பாலாஜி எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. தற்போது அவர் திருப்போரூர் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக உள்ளார். இந்நிலையில் அவருக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் சீட் வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2021 தேர்தல் மற்றும் இந்த 2026 தேர்தலை தாண்டி பல்வேறு மக்கள் பணிகளிலும் எஸ் எஸ் பாலாஜி ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் அவர் மீண்டும் அதே தொகுதியில் வேட்பாளராக களமிறங்கினால் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.
திருப்போரூர் தொகுதி
திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி ஆகும். இந்த தொகுதி காஞ்சிபுரம் மக்களவைத் தொகுதிக்குள் வருகிறது. தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, உத்திரமேரூர், சிறீபெரும்புதூர் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகள் இதன் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன. சமீப காலமாக இந்த பகுதி அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திருப்போரூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்த எஸ் எஸ் பாலாஜி பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் இந்த பகுதியில் செய்துள்ளார். குறிப்பாக கொரோனா காலகட்டத்தில் இரண்டாவது அலையின் பரவல் அதிகமாக இருந்தபோது, பல்வேறு இடங்களிலும் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு நிலவியது. இந்த சமயத்தில் எஸ் எஸ் பாலாஜி சொந்த முயற்சியில் கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையத்தில் ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகளை வாங்கி சுகாதார மையங்களுக்கு வழங்கி உள்ளார்.
சாலை பிரச்சனைக்கு தீர்வு
வனத்துறையின் முறையான அனுமதி கிடைக்காததால், காப்புக்காடுகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பல முக்கிய சாலைகள் சீரமைக்கப்படாமல் இருந்தன. இது அப்பகுதி மக்களுக்கு பெரும் தலைவலியாக இருந்தது. இதை சட்டமன்ற மானிய கோரிக்கையில் வலியுறுத்திய எஸ்.எஸ். பாலாஜி, வனம் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைகளை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பான தீர்வை எட்டினார். இதன் மூலம் ஜிஎஸ்டி ரோடு முதல் திருக்கழுக்குன்றம் வரையிலான சாலை, செங்கல்பட்டு - திருப்போரூர் சாலை உள்ளிட்ட 19 முக்கிய சாலைகளுக்கு அனுமதி பெற்று தந்துள்ளார். திருப்போரூர் தொகுதியில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான மாமல்லபுரத்திற்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படும் எனதேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அதை நிறைவேற்றும் விதமாக சட்டமன்றத்தில் குரல் எழுப்பி, தற்போது ரூ. 90 கோடி மதிப்பீட்டில் அந்த பேருந்து நிலையத்தை கட்டி முடிக்கும் தருவாயிற்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.
பெல்ட் ஏரியா பட்டாக்கள்
சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளை குறிக்கும் பெல்ட் ஏரியா தொடர்பான பழைய அரசாணையால், திருப்போரூரில் உள்ள பல ஏழை மக்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்படாமல் இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்தது. இது குறித்து எம்எல்ஏ எஸ்.எஸ். பாலாஜி சட்டமன்றத்தில் பேசியதன் விளைவாக, திருப்போரூர் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பெல்ட் ஏரியாக்களில் வசிக்கும் மக்களுக்குப் பட்டா வழங்க அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்தது . மேலும், நாவலூர் சுங்கச்சாவடியால் அந்த பகுதி மக்கள் சந்தித்து வந்த தினசரி இடையூறுகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, உடனடியாக அந்த சுங்கச்சாவடியை அகற்றி காட்டியுள்ளார். இந்த சிறப்பான செயல்பாடுகள் காரணமாக திருப்போரூர் மக்கள் மத்தியில் எஸ்.எஸ். பாலாஜிக்கு நல்ல பெயர் உள்ளது. இந்த மக்கள் ஆதரவின் நம்பிக்கையிலேயே, வரவிருக்கும் 2026 தேர்தலிலும் அவர் மீண்டும் களம் காண தயாராகி வருகிறார்.
விடுதலை சிறுத்தை கட்சி!
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த முறை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 12 தொகுதி வரை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. திமுக தரப்பில் எட்டு தொகுதியில் வரை வழங்கப்படலாம் என்றும் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்தான இறுதி முடிவு விரைவில் எடுக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் வன்னியரசு, ஆளூர் ஷா நிவாஸ், ரவிக்குமார், சிந்தனை செல்வன், எஸ் எம் சாதிக் போன்றவர்களும் எந்தெந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார்கள் என எதிர்பார்ப்பும் அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி! தமிழகத்தின் 4 மாவட்ட எஸ்பிக்கள் மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன?
