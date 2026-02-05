English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுக vs அதிமுக: எந்த பக்கம் போகும் தேமுதிக...? பழிவாங்க காத்திருக்கும் ராமதாஸ்!

திமுக vs அதிமுக: எந்த பக்கம் போகும் தேமுதிக...? பழிவாங்க காத்திருக்கும் ராமதாஸ்!

DMK Alliance vs AIADMK Alliance: திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணி தேர்தல் களத்தில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வரும் நிலையில், தேமுதிக மற்றும் பாமகவின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 5, 2026, 06:57 PM IST
  • தேமுதிக - திமுக இடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்
  • தேமுதிக 10 தொகுதிகளை கேட்பதாக தகவல்.
  • அதிமுக மத்திய அமைச்சர் பதவியையும் கேட்பதாக தகவல்.

திமுக vs அதிமுக: எந்த பக்கம் போகும் தேமுதிக...? பழிவாங்க காத்திருக்கும் ராமதாஸ்!

DMK Alliance vs AIADMK Alliance: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, இம்மாத இறுதியில் அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள்

தற்போது தமிழ்நாட்டில் 4 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது எனலாம். ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் கூட்டணியில் கடந்த மக்களவை தேர்தலில் இடம்பெற்ற அணிகளே தற்போதும் உள்ளன. காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள்

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி), அமமுக, தமாகா, புரட்சி பாரதம், தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தவெக தலைமையில் புதிய அணி அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, குறைந்தபட்சம் தவெக அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடவும் வாய்ப்புள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியும் வழக்கம்போல் தனித்துக் களம் காண்கிறது. தேமுதிக, பாமக (ராமதாஸ்), ஓபிஎஸ் தரப்பு, புதிய தமிழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இன்னும் எந்த பக்கம் செல்கின்றன என்பதை இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. அதிமுக - பாஜக உடன்தான் கடந்த தேர்தல்களில் ஒன்றிணைந்த பாமக பயணித்தது. கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அமமுக கூட்டணியிலும், கடந்த மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியிலும் போட்டியிட்டது. 

பழிவாங்க காத்திருக்கும் ராமதாஸ்  

ராமதாஸும், பிரேமலதா விஜயகாந்தும் தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காததால், இருபெரும் கட்சிகளாக திமுகவும், அதிமுகவும் தங்களது கூட்டணியை இன்னும் இறுதி செய்யாமல் இருக்கின்றன. ராமதாஸ் தரப்பு பாமகவால் அதிமுக மற்றும் திமுக பக்கம் செல்ல முடியாமல் திணறி வருகிறது. அன்புமணி இருப்பதால் அதிமுக கூட்டணிக்கும், விசிக தடுப்பதனால் திமுக கூட்டணிக்கும் ராமதாஸால் போக முடியவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. எனவே, இருதரப்பையும் பழிவாங்கும் நோக்கில் ராமதாஸ் தவெக பக்கம் தாவலாம் என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை ராமதாஸ் தவெக பக்கம் சென்றால், வட மாவட்டத்தில் இருப்பெருங்கட்சிகளின் வாக்குகளையும் விஜய் பிரிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குழுவை அமைக்காத திமுக

அதிமுக மற்றும் திமுக இருதரப்பிலும் தேமுதிக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. திமுகவை பொருத்தவரை தேர்தல் அறிக்கைக் குழு மற்றும் பிரச்சாரக் குழுக்களை திமுக அறிவித்தபோதிலும் கூட்டணிக்கான குழுவை இன்னும் அமைக்காமல் உள்ளது. காங்கிரஸ் மேலிடத்துடன் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலின், கனிமொழி ஆகியோர்தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர். 12 கட்சிகளுடன் இணைந்து கடந்தாண்டு திமுக போட்டியிட்டது. கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் 25 தொகுதிகளை பெற்றன. முக்கிய கூட்டணி கட்சிகளான மதிமுக, சிபிஎம், சிபிஐ, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிட்டன. திமுக மட்டும் 173 தொகுதிகளில் களமிறங்கியது. மொத்தம் 188 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னம் போட்டியிட்டது. 

இந்நிலையில், தற்போது திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் எல்லாம் இந்த முறை கூடுதல் தொகுதிகளைக் கேட்டுப்பெறுவோம் என்று கூறிவருகின்றன. ஆனால், வெளிப்படையாக இன்னும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப்படவில்லை. கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளுக்கு அப்போதைய எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளே மீண்டும் ஒதுக்கப்படுவதாக தெரிகிறது. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிகபட்சமாக 28 தொகுதிகள் வரை கொடுக்கப்படும் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. மற்ற முக்கிய கட்சிகள் இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளை கேட்டாலும் அது திமுகவுக்கு பாதகமாக அமையும் என்பதால் கடந்த முறை முக்கிய கட்சிகளுக்கு 6 தொகுதிகளை ஒதுக்கிய நிலையில், இம்முறை இதில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது என கூறப்படுகிறது.

உறுதியாகும் திமுக - தேமுதிக கூட்டணி?

காரணம் தேமுதிகவும் திமுக கூட்டணிக்கு வரலாம் என கூறப்படுகிறது. தேமுதிக 10 தொகுதிகளை கேட்பதாகவும், ஆனால் திமுக கடந்த தேர்தலில் முக்கிய கட்சிகளுக்கு கொடுத்த அதே 6 எண்ணிக்கையை வழங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அத்துடன் ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாகவும் திமுக பேசியிருக்கிறது. 

அதேநேரத்தில், அதிமுக கூட்டணியில் 8 தொகுதிகள் தருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், திமுக - அதிமுக இருக்கட்சிகளுடனும் கூடுதல் தொகுதிகளை தேமுதிக எதிர்பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிமுகவிடம் 8 தொகுதிகளுடன் கூடுதலாக ஒரு மாநிலங்களவை சீட், ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவியை தேமுதிக கேட்பதாகத் தகவல் கசிந்தது. திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளையும் தேமுதிக எதிர்பார்க்கிறது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தேமுதிக - திமுக இடையே கூட்டணி இறுதியாகி, ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படும் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் இன்னும் இத்தகவல் உறுதிசெய்யப்படவில்லை.

தேமுதிக 10 தொகுதிகள் கேட்பது ஏன்?

திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளை தேமுதிக எதிர்பார்ப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று விசாரித்துப் பார்த்ததில், தேமுதிக சார்பில் பலர் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு வரும் நிலையில், 10 வேட்பாளர்கள் கொண்ட பட்டியல் தயாராக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 2011ஆம் ஆண்டு தேமுதிக எம்எல்ஏக்களாக இருந்த சேலம் தொகுதி மோகன்ராஜ், விருகம்பாக்கம் தொகுதி பார்த்தசாரதி, விழுப்புரம் தொகுதி வெங்கடேசன்,  எழும்பூர் தொகுதி நல்லதம்பி, கெங்கவல்லி தொகுதி சுபா ஆகியோர் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. 

அதுமட்டுமின்றி, தேமுதிக மாநில அவைத் தலைவர் இளங்கோவன், திருவள்ளூர் மாவட்ட தேமுதிக செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோரும் போட்டியிட விரும்புகிறார்கள். மேலும், பிரேமலதா விஜயகாந்த், அவரது மகன் விஜய பிரபாகரன், அவரது சகோதரர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோரும் தேர்தல் களம் காண்பார்கள் என்பதால், தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், எந்தக் கூட்டணியும் இதற்கு உடன்படாததால், முடிவெடுக்க முடியாமல் தேமுதிக திணறி வருகிறது.

அதிமுகவின் நெக்ஸ்ட் பிளான்

திமுகவை போலவே அதிமுகவிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப்படவில்லை. அநேகமாக அடுத்த வாரம் கூட்டணி முடிவாகிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  பிரதமர் நரேந்திர மோடி இம்மாதம் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி மீண்டும் தமிழகம் வருவதாகவும், மதுரையில் நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் பிரதமர் வருகைக்கு முன்பு தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்ய அதிமுகவும் பாஜகவும் திட்டமிட்டுள்ளன.

