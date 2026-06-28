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அமைச்சர் சரத்குமாரை டிஸ்மிஸ் செய்யனும்! போராட்டத்தை அறிவித்த திமுக - ஆக்ஷன் எடுப்பாரா CM விஜய்?

Minister Sarathkumar Video: அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியது போல் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இதனால், அமைச்சர் சரத்குமார் பதவிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தி, நாளை போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:24 PM IST
அமைச்சர் சரத்குமாரை டிஸ்மிஸ் செய்யனும்! போராட்டத்தை அறிவித்த திமுக - ஆக்ஷன் எடுப்பாரா CM விஜய்?
Image Credit: Minister Sarathkumar VideoSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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