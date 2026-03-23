திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? அமைச்சர் துரைமுருகன் கொடுத்த அப்டேட்

Duriamurugan : திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும் என அமைச்சர் துரைமுருகன் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:55 AM IST
Trending Photos

குரு - சந்திரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்
camera icon6
Rasi Palan
குரு - சந்திரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
camera icon10
Sani nakshatra peyarchi
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு!
camera icon6
TVK
தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு!
Duriamurugan : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் தேர்வுப் பணிகள் திமுகவில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற நேர்காணல்கள் முடிவடைந்த நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் குறித்த அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். 

2 அல்லது 3 நாட்களில் பட்டியல் - துரைமுருகன் அறிவிப்பு

திமுக பொதுச்செயலாளர் அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "விருப்பமனு அளித்தவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட நேர்காணல் மிகவும் சுமுகமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இன்னும் 2 அல்லது 3 நாட்களில் திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும்" என அறிவித்தார். தேர்தலுக்கான கட்சியின் தயார்நிலை மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து கேட்டபோது, "உறுதி" என்று தனது வழக்கமான பாணியில் ஒற்றைச் சொல்லில் பதிலளித்தார். இதன் மூலம் கட்சித் தலைமை வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் பணிகளில் தீவிரமாக இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.

கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு நிலவரம்

திமுக இம்முறை தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டைப் பெரும்பாலும் நிறைவு செய்துள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இது கடந்த 2021 தேர்தலை விட 3 இடங்கள் கூடுதலாகும். அதேசமயம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகளுடன் கூடுதல் இடங்கள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இழுபறியில் இருந்தாலும், வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதற்குள் அவை முழுமையடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

யாருக்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கும்?

அனுபவம் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூத்த தலைவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

1. அமைச்சர் துரைமுருகன்: உடல்நலக் குறைவு குறித்த சில செய்திகள் பரவினாலும், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என்ற முறையில் அவர் மீண்டும் காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

2. அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின்: ஆகியோர் தங்களின் தற்போதைய தொகுதிகளிலேயே மீண்டும் களம் இறக்கப்படுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. மாவட்டச் செயலாளர்களாக இருக்கும் பல மூத்த எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?

இம்முறை கட்சித் தலைமை சில அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் கசிகின்றன.

பொன்முடி: கடந்த காலங்களில் அவர் சந்தித்த சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் மற்றும் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அவருக்குப் பதில் அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கோ அல்லது புதிய முகத்துக்கோ விழுப்புரம் பகுதியில் வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் எனப் பேசப்படுகிறது.

சர்ச்சைக்குரிய அமைச்சர்கள்: தொகுதியில் அதிருப்திக்குள்ளான அமைச்சர்கள் மற்றும் 70 வயதைக் கடந்த சில மூத்த உறுப்பினர்களுக்குப் பதிலாக, இளைஞர் அணியைச் சேர்ந்த துடிப்பான 30-40 புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கத் தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வாரிசு அரசியல் விமர்சனங்களைத் தவிர்க்கவும், அதே சமயம் புது ரத்தத்தைப் பாய்ச்சவும் இந்தப் பட்டியல் ஒரு கலவையாக இருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

திமுக vs அதிமுக: 2026 நேரடிப் போட்டித் தொகுதிகள்

தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில், திமுக சுமார் 160 முதல் 170 தொகுதிகளிலும், அதிமுக சுமார் 165 முதல் 170 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடத் திட்டமிட்டுள்ளன. இதனால் சுமார் 130-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் இரு திராவிடக் கட்சிகளும் நேரடியாக மோதும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் நேரடி மோதல்

கொளத்தூர்: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடும் இந்தத் தொகுதியில், அவரை எதிர்த்து அதிமுக ஒரு வலுவான வேட்பாளரைக் களமிறக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

எடப்பாடி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடும் இந்தத் தொகுதியில், அவரைத் தனது கோட்டையிலேயே வீழ்த்த திமுக காய் நகர்த்தி வருகிறது.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் இங்கு போட்டியிடும் பட்சத்தில், அதிமுக சார்பில் இளைஞர் அணியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.

மேலும் படிக்க: டெல்லியால் நன்மையடைந்த தமிழகம்.. பயப்படும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! புட்டு புட்டு வைத்த நயினார்

மேலும் படிக்க: திருப்பதிக்கு இணையான கூட்டம்! திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்

