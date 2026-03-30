கோவை தெற்கு அதிமுக வேட்பாளர் சவால் - செந்தில் பாலாஜி பதிலடி

Senthil Balaji : கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி இன்று காந்திபுரம் பகுதியில் தேர்தல் பணி குழு அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு பூக்கள் தூவி திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தொண்டர்கள் வரவேற்றனர். பின்னர் தேர்தல் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
செந்தில் பாலாஜி பேட்டி
அப்போது செந்தில் பாலாஜியிடம் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனன் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த செந்தில் பாலாஜி, "அவர்கள் தோற்று விடுவோம் என்றா சொல்லப் போகிறார்கள்? கடந்த முறை முதலமைச்சர் கோவை வந்தபோது பம்ப்செட் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் தொழிலுக்கு பல்வேறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். தற்போது திமுக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பம்பு செட்டுகள் புதிதாக மாற்றி வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
கோவை தெற்கு தொகுதி நிலவரம்
இதனை பம்ப் செட் உற்பத்தியாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர். இது போன்ற சாதனைகள் காரணமாக கோவை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடையும். கோவை தெற்கு தொகுதியை விட்டுவிட்டு வடக்கு தொகுதிக்கு சென்றார்கள் என அவர்களிடம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். எனக்கு கோவை வேறு கரூர் வேறு அல்ல. கரூர் அரவக்குறிச்சி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறேன். இப்போது கோவை தொகுதியை எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள்.
திமுக வெற்றி உறுதி
இந்த தொகுதியிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவேன். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலின் போது சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சில தொகுதிகளை கோவையில் திமுக இழந்தது. அதன் பின்பு அதிமுக எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை அவர்களிடமே கேட்க வேண்டும். பொதுமக்கள் அவர்களை நம்பி கட்சியில் இணைந்து இருக்கிறார்களா என்று கேள்வி எழுப்புங்கள். கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை அடுத்தடுத்து அறிவித்து செயல்படுத்துவோம்.
கோவையில் ஜிடி நாயுடு மேம்பாலம், செம்மொழி பூங்கா திட்டம் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 8,700 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். நான் எந்த வேட்பாளரையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதற்காக இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. நாங்கள் திமுக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாதனைகளை கூறி அதனால் பலர் அடைந்த மற்றும் பலனடைய போகும் பயனாளிகளை எங்களுக்கு ஆதரவான வாக்குகளாக மாற்றுவோம்" என்றார்.
கரூர் தொகுதியில் ஏன் போட்டியிடவில்லை?
இம்முறை செந்தில் பாலாஜி தொகுதி மாறியதற்கு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது. கரூர் தொகுதியில் நின்றிருந்தால் அவரால் மீண்டும் வெற்றி பெற பிரகாசமான வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால், திமுக தலைமை அவருக்கு கோவை மாவட்ட தொகுதிகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற அசைன்மென்ட் கொடுத்திருக்கிறது. கரூரில் போட்டியிட்டு, கோவை மாவட்ட தொகுதிகளை கவனிப்பது சிரமமான காரியம். அதுவும், அதிமுகவின் கோட்டை கோயம்புத்தூர் என்பதை மீண்டும் நிரூபிப்போம் என வேலுமணி தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். அவரை நேரடியாக களத்தில் சமாளிக்கவே செந்தில் பாலாஜி இம்முறை இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்து கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
அதுவும் அம்மன் அர்ச்சுனன் என்ற வலுவான அதிமுக வேட்பாளரை எதிர்கொள்கிறார். அதனால் கோவை தெற்கு தொகுதி களம் உட்சபட்ச பரபரப்பில் இருக்கிறது. அம்மன் அர்ச்சுனன் பேசும்போது, கட்டாயம் அதிமுக வெற்றி பெறும் என அடித்துச் சொல்கிறார். அதற்கு, நாங்கள் செயலில் நிரூபிக்கிறோம் என செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார். மே 4 ஆம் தேதி இந்த தொகுதிக்கான ரிசல்டை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கலாம்.
