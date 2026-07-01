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குதிரை பேரக் குற்றச்சாட்டு: முதமைச்சர் விஜய், வைகோவுக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் திமுக பரபரப்பு புகார்!

DMK Complaint : முதலமைச்சர் விஜய், வைகோ மீது குதிரைபேரக் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க உத்திரவிடக்கோரி ஆளுநருக்கு திமுக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:03 PM IST
குதிரை பேரக் குற்றச்சாட்டு: முதமைச்சர் விஜய், வைகோவுக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் திமுக பரபரப்பு புகார்!
Image Credit: DMK Complains to Governor Against CM VijaySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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