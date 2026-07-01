/குதிரை பேரக் குற்றச்சாட்டு: முதமைச்சர் விஜய், வைகோவுக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் திமுக பரபரப்பு புகார்!

DMK Complaint : சென்னை: தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு எதிராக திமுக மாநில ஆளுநரிடம் மிக முக்கியமான புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளது. திமுக சார்பில் அக்கழகத்தின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்எஸ் பாரதி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை இயக்குநருக்கு விரிவான கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அதில், தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆகிய இருவர் மீதும் கூட்டுச் சதி, குதிரை பேரக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த விசாரணைக்கு உத்திரவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், கடையநல்லூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் மற்றும் சீர்காழி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன் ஆகிய இருவரும் திமுக வேட்பாளர்களாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் முன்பு மதிமுகவில் இருந்தபோதும், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அக்கட்சியிலிருந்து விலகி, முறைப்படி திமுகவின் படிவம் AA மற்றும் 'படிவம் BB மூலம் வேட்பாளர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது ஆளும் கட்சியாக உள்ள தவெக அரசுக்கு சட்டமன்றத்தில் போதிய பெரும்பான்மை இல்லை. இதனால், எதிர்க்கட்சியான திமுகவின் பலத்தைக் குறைக்கவும், அதன் மூலம் தங்களின் பெரும்பான்மையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும் ஆளும் தரப்பு முயல்வதாக திமுக இக்கடிதத்தில் குற்றம்ச்சாட்டியுள்ளது.
இதற்கு வைகோவின் பேச்சை திமுக ஆதாரமாக இக்கடிதத்தில் இணைத்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 27 ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய வைகோ, "முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு என்னை அழைத்து, ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் பேசினார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அப்போது, திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான ராஜேந்திரன் மற்றும் செந்தில் செல்வன் ஆகிய இருவரையும் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய வைக்குமாறும், அதற்குப் பகரமாக அவர்களுக்கு வரும் இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு மற்றும் நிதி உதவி (Quid pro quo) வழங்கப்படும் என்றும் முதல்வர் தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டதாக வைகோ பேசியுள்ளார்.
இந்தத் திட்டத்தின்படி வைகோ அந்த இரு எம்எல்ஏக்களையும் அழைத்துச் பேசியதாகவும், ஆனால் அவர்கள் இந்த ஆபரை நிராகரித்துவிட்டதாகவும் அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதுவே முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் வைகோ ஆகிய இருவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற சட்டவிரோத கூட்டுச் சதி மற்றும் குதிரை பேரத்திற்கான பகிரங்க ஒப்புதல் என திமுக தனது புகாரில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதத்தில் ஆர்எஸ் பாரதி பல முக்கியமான சட்டப் பிரிவுகளையும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளையும் முன்வைத்துள்ளார்:
அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம்: முதல்வர் தனது அதிகாரப்பூர்வ பதவியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்களுக்குப் பண பலம் மற்றும் அரசியல் ஆசை காட்டி குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது பாரதீய நியாய சன்ஹிதா, 2023 (BNS) மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 ஆகிய விதிகளின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
லலிதா குமாரி வழக்கு தீர்ப்பு (Lalitha Kumari v. Govt of UP): உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய இந்தத் தீர்ப்பின்படி, ஒரு புகாரில் அறியத்தக்கக் குற்றம் (Cognizable Offence) நடந்திருப்பதற்கான முதற்கட்ட ஆதாரம் இருக்கும் பட்சத்தில், காவல்துறை உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும்.
ஜனநாயக விரோதச் செயல்: மக்கள் வரிப்பணத்தில் நடத்தப்படும் தேர்தலின் மாண்பைச் சீர்குலைக்கும் வகையில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில வாரங்களிலேயே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரைத் தன்னிச்சையாக ராஜினாமா செய்யத் தூண்டுவது அரசியல் சாசனத்தின் பத்தாவது அட்டவணை (கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம்) மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 ஆகியவற்றுக்கு எதிரானது.
இந்தக் கடிதத்தில் மற்றொரு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலையும் திமுக பகிர்ந்துள்ளது. கடந்த மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) உட்பட 6 எம்எல்ஏக்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெக கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். முறையான பெரும்பான்மை இல்லாத தவெக அரசு, தங்களின் ஆட்சியைத் தக்கவைக்க இதுபோன்ற திட்டமிட்ட குதிரை பேரங்கள் மூலம் ஒட்டுமொத்த சட்டமன்ற அமைப்பையே சீர்குலைக்க முயல்கிறதா என்பது குறித்தும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் திமுக கடிதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உடனடி FIR மற்றும் விசாரணை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் வைகோ ஆகியோருக்கு எதிராக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை (DVAC) உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து முழு அளவிலான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
ஆளுநரின் தலையீடு: அரசியல் சாசனத்தின் பாதுகாவலராக ஆளுநர் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, ஜனநாயகப் படுகொலையைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற புகார்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கடிதத்துக்கு ஆளுநர் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எடுக்கும் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் திமுக நீதிமன்றத்தை நாடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.